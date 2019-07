Asus heeft in de afgelopen jaren als gamelaptopfabrikant naam gemaakt met zijn Republic of Gamers-laptops, die met videokaarten tot en met de RTX 2080 worden geleverd, maar over het algemeen ook vrij prijzig zijn. Voor de gamer met de kleinere beurs gebruikte Asus daarom zijn 'Tuf'-merk, waarvan we in het voorjaar van 2019 de FX505DY hebben getest. In die laptop combineerde Asus een AMD Ryzen 5 3550H-processor, een Freesync-scherm en een Radeon RX 560X-videokaart voor een prijs van minder dan duizend euro. In games wist de laptop echter niet te overtuigen, evenmin als in cpu-praktijkbenchmarks. De nieuwe FX505 moet daar verandering in brengen, want de Ryzen 5-processor is vervangen door een Ryzen 7 en de RX560X-videokaart moest plaatsmaken voor een GTX 1660 Ti-gpu van Nvidia. In deze review kijken we of die combinatie, die de prijs naar 1200 euro brengt, zijn geld waard is.

Om te beginnen kijken we naar de buitenkant van de FX505 en die is sinds de vorige iteratie nauwelijks veranderd. Ten opzichte van de FX505DY, die we eerder hebben bekeken, heeft de FX505DU geen rode accenten meer op het Asus-logo en rondom de toetsen van het toetsenbord, maar verder is er niets gewijzigd. De behuizing is volledig gemaakt van zwart plastic en voorzien van strepen die waarschijnlijk moeten hinten op geborsteld aluminium. Samen met de 'vouwen' in de a-cover en de polssteunen heeft de laptop een uiterlijk dat erop wijst dat de FX505 een gamelaptop is, maar dat niet al te schreeuwerig is.

Wat stevigheid betreft is duidelijk dat de FX505 een goedkopere gamelaptop is. Het scherm laat zich vrij makkelijk torderen, het scharnier voelt niet bijzonder stevig aan en de behuizing laat zich rond het toetsenbord makkelijk indrukken. Om de prijs te drukken is duidelijk bezuinigd op de behuizing en dat is op zich niet gek, want voor een 1660 Ti-laptop is de FX505 concurrerend geprijsd.

Asus heeft de aansluitmogelijkheden allemaal aan de linkerkant van de behuizing geplaatst. Als je een externe muis gebruikt en rechtshandig bent, is dat gemakkelijk, want dan zitten eventuele kabels niet in de weg van de je muishand. Ben je links, dan is het wat minder handig dat alle aansluitingen daar zitten. Die aansluitingen bestaan van links naar rechts uit ethernet, hdmi 2.0, usb 2.0, tweemaal usb 3.0 en een audiojack. Gek genoeg ontbreekt een usb-c-aansluiting, terwijl fabrikanten de laatste jaren de aanwezigheid van die aansluiting als verkoopargument gebruikten. Opvallend genoeg ontbreekt een kaartlezer ook en dat vinden we misschien nog wel een groter gemis dan usb-c.

Toetsenbord en touchpad

De behuizing van de FX505 is niet al te stevig en dat heeft zijn weerslag op de kwaliteit van het toetsenbord. Tijdens het tikken veert de behuizing mee en daardoor voelen de toetsen wat 'zompig' aan als je ze helemaal indrukt. De travel is op zich in orde en tikken op het toetsenbord is daardoor geen straf, maar we zijn ook betere toetsenborden op laptops tegengekomen.

De Precision Touchpad op de FX505 heeft een plastic oppervlak, dat wat minder prettig glijdt dan de glazen touchpads van veel andere laptops. Er wordt echter goed gereageerd op (multitouch)aanrakingen. De muistoets onder de touchpad geeft een heel kort klikje en voelt daardoor nogal goedkoop aan.