Signal geeft iOS-gebruikers optie hun data over te zetten naar ander apparaat

Signal heeft een nieuwe functie beschikbaar gemaakt voor zijn iOS-app, waarmee gebruikers hun informatie, zoals de chatgeschiedenis, beveiligd kunnen overhevelen naar een nieuwe iPhone of iPad. De nieuwe functie is sinds de 3.9.1-update beschikbaar, die sinds vorige week uit is.

Signal legt uit dat deze tool, waarbij data naar een nieuwe toestel wordt overgebracht, voorzien is van eind-tot-eindversleuteling en dat de overdracht van de data via een lokale verbinding geschiedt, wat vergelijkbaar met AirDrop zou zijn. Volgens het bedrijf achter de berichten-app leidt dat ertoe dat ook grote hoeveelheden data snel zijn over te zetten. Voorheen was het niet mogelijk om een nieuw iOS-apparaat in gebruik te nemen zonder enige data te verliezen.

Het proces werkt door op het nieuwe apparaat aan te geven dat de account- en chatgegevens moeten worden overgezet van een ander iOS-apparaat. De overdracht moet vervolgens op het oudere toestel worden bevestigd en daarmee moet ook de getoonde qr-code op het nieuwe toestel gescand worden. Vervolgens vangt de dataovergang aan.

Een dergelijke functie voor het eenvoudig en veilig overzetten van de accountgegevens en chatgeschiedenis is al langer beschikbaar op de Andoid-app van Signal. Het bedrijf zegt dat dit bij iOS op een andere manier verloopt, omdat idee van een bestandssysteem voor veel iOS-gebruikers nog een onbekend concept is. Ook is Apples Files-app volgens Signal relatief nieuw en nog niet op alle ondersteunde apparaten beschikbaar.