Signal werkt aan optie om verplichte pincode en contactback-up uit te schakelen

Signal werkt aan een mogelijkheid om de verplichte pincode die het sinds enkele maanden vraagt uit te schakelen. Daarmee wordt ook de automatische back-up van contactlijsten uitgezet. Die laatste functie was controversieel onder gebruikers.

De functie om pincodes uit te schakelen komt binnenkort, zegt Signal-oprichter Moxie Marlinspike op Twitter. Hij reageert op kritiek van onder andere hoogleraar cryptografie Matthew Green, een van de vele gebruikers van Signal die moeite had met de pincode en de daarbij horende verplichte back-up.

Marlinspike zegt dat Signal aan de optie werkt om pincodes uit te schakelen op basis van gekregen feedback. Het gebruik van de app zonder pincode is bedoeld voor 'geavanceerde gebruikers' die het niet erg vinden 'hun Signal-contacten kwijt te raken' als ze de app opnieuw installeren. Marlinspike zegt niet wanneer de functie klaar is of wanneer het begint met testen.

Chat-app Signal introduceerde in mei pincodes voor de app. Gebruikers moeten die regelmatig opgeven om zeker te weten dat ze die niet vergeten. Het model is vergelijkbaar met dat van WhatsApp. Aanvankelijk kregen gebruikers af en toe een herinnering om een pin in te stellen, maar het was mogelijk die weg te klikken en dat dus niet te doen. Inmiddels is het echter verplicht zo'n pincode in te stellen.

De pincodes zijn gekoppeld aan een functie genaamd Secure Value Recovery. Signal introduceerde die in december. Dat is een back-upfunctie waarmee gebruikers onder andere hun contactenlijst en instellingen versleuteld op de servers van Signal kunnen opslaan. Door de pincode te verplichten zijn gebruikers dus verplicht hun contactenlijsten te delen met Signal. Veel gebruikers hebben daar bezwaar tegen. Met name het feit dat de feature verplicht is, is voor hen een probleem. Op het forum van Signal en op Reddit klagen gebruikers al langer over de situatie.