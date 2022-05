WhatsApp, Twitter en Telegram schorten medewerking op aan dataverzoeken Hongkong

WhatsApp, Facebook, Twitter en Telegram werken in ieder geval voorlopig niet meer mee aan verzoeken vanuit Hongkong om gebruikersdata te overhandigen. Daartoe is besloten naar aanleiding van de repressie in Hongkong als gevolg van de Chinese veiligheidswet.

Een woordvoerder van WhatsApp zegt tegen de Wall Street Journal dat het bekijken en beoordelen van dergelijke verzoeken vanuit Hongkong is gepauzeerd. Of daar in de toekomst verandering in komt, hangt af van een 'nadere beoordeling van de impact van de National Security Law, inclusief een formeel onderzoek naar de mensenrechten, en consultaties met mensenrechtenexperts'. Moederbedrijf Facebook volgt dat voorbeeld en benadrukt het belang van de vrijheid van meningsuiting.

Twitter zegt dat het deze maatregel al heeft genomen direct nadat de nieuwe, controversiële veiligheidswet vorige week van kracht werd. Telegram, dat zijn hoofdkwartier in Dubai heeft, zei eerder al tegen Hong Kong Free Press dat het dataverzoeken vanuit Hongkong tijdelijk zal weigeren, totdat er internationale consensus is over de recente politieke veranderingen. Het bedrijf onderstreepte het belang van het recht op privacy van gebruikers uit Hongkong in de huidige omstandigheden. Telegram gaf ook aan dat het nog nooit data heeft gegeven aan de autoriteiten van Hongkong.

Er is wel een nuance aan te brengen bij de opstelling van Telegram en wellicht meerdere socialemediabedrijven die zich nu weigerachtig opstellen ten aanzien van eventuele dataverzoeken. Hong Kong Free Press benadrukt namelijk dat in de privacyvoorwaarden van Telegram staat dat het ip-adres en telefoonnummer van een gebruiker kunnen worden doorgegeven als er een rechterlijk bevel ligt waarin een verdachte als terrorist is aangemerkt. In artikel 24 van de wet is 'terrorisme' echter zeer breed gedefinieerd, waarbij zelfs vandalisme tegen publiek eigendom als zodanig kan worden aangemerkt.

Op basis van deze door de centrale Chinese overheid opgelegde nationale veiligheidswet zijn in de afgelopen dagen al meerdere personen opgepakt. Inmiddels worden ook boeken van kritische, pro-democratische auteurs uit bibliotheken gehaald. De bewuste overheidsinstantie die over bibliotheken gaat, zegt te onderzoeken of de bewuste boeken de veiligheidswet overtreden en dat ze tijdens het onderzoek niet uitgeleend worden.

Update, 20:16 uur: Ook chatapp Signal zegt inmiddels te stoppen met het verlenen van medewerking aan verzoeken van de autoriteiten uit Hongkong. Het bedrijf zegt ook dat het nooit data aan de politie heeft overhandigd. Volgens Hong Kong Free Press was Signal in Hongkong tijdens het afgelopen weekend de populairste app.