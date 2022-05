Makers van LA Noire: The VR Case Files werken aan vr-titel voor Rockstar

De ontwikkelaar van de eind 2017 uitgekomen virtual reality-game L.A. Noire: The VR Case Files werkt aan een nieuwe titel. Het gaat volgens de studio om een aaa-titel, specifiek een vr-game met een open wereld.

In een bericht op LinkedIn zegt ontwikkelaar Video Games Deluxe dat het na L.A. Noire: The VR Case Files is begonnen aan een nieuw project. Er zijn nog weinig details bekend en de ontwikkeling zit nog in een prille fase, maar volgens de studio gaat het om een aaa-titel in virtual reality en vormt een open wereld de basis.

Video Games Deluxe zegt dat 2020 het zevende jaar is waarin de studio exclusief voor Rockstar werkt. Dat gebeurt vanuit de Australische stad Sydney. Daar zijn nu een aantal nieuwe vacatures opengesteld. De studio zoekt verschillende soorten programmeurs, een ontwerper en een animator.

De ontwikkelaar werkte zowel aan de pc-versie van L.A. Noire: The V.R. Case Files als aan de PSVR-versie, die eind vorig jaar verscheen. Het is onbekend of het bedrijf in zijn geheel verantwoordelijk wordt voor de ontwikkeling van de nieuwe titel. Ook zijn andere details nog onbekend, zoals of het om een geheel nieuwe game gaat of bijvoorbeeld een vr-implementatie die uitgaat van de GTA-reeks of wellicht de Red Dead Redemption-games.

L.A. Noire: The V.R. Case Files kwam in december 2017 uit. Het is een vr-adaptatie van het originele L.A. Noire dat oorspronkelijk in 2011 uitkwam. In de vr-game uit 2017 kruipt de speler in de huid van detective Cole Phelps. Hij moet zaken oplossen in het Los Angeles van de jaren veertig. De game maakt gebruik van diverse vr-elementen, waaronder het pakken van virtuele objecten en het tekenen op een virtueel kladblok. Tweakers schreef destijds een review van het originele L.A. Noire.