Vpn-providers zien flinke piek in gebruik van hun diensten in Hongkong

Verschillende vpn-providers melden dat in de afgelopen dagen in Hongkong een aanzienlijke toename van hun diensten zichtbaar was. Dat heeft waarschijnlijk te maken met recent ontvouwde plannen van de Chinese overheid om een nieuwe veiligheidswet voor Hongkong in te voeren.

Onder meer het gratis te gebruiken Atlas VPN meldt op basis van eigen gebruikersdata dat er op 21 mei sprake was van een toename van installaties van 520 procent ten opzichte van de dag ervoor. Ook in de dagen erna namen de percentages steeds flink toe in vergelijking met de dag ervoor. Van 22 tot en met 24 mei ging het om percentages van respectievelijk 210, 133 en 265 procent, aldus Atlas VPN. Op 20 mei en daarvoor was er geen enkele noemenswaardige piek te zien.

Ook NordVPN maakte melding van een flink piek. Het bedrijf gaf aan dat het 120 keer zo veel vragen over zijn dienst kreeg in vergelijking met de dag ervoor. Volgens een verklaring van het bedrijf, opgetekend door de South China Morning Post, was het een van de grootste pieken in de vraag naar vpn-verbindingen die ooit is waargenomen. Volgens Google Trends bereikte de zoekterm 'vpn' op 21 mei in Hongkong in een klap de hoogste interesse, terwijl het in de periode daarvoor geen populaire zoekterm was.

Op 21 mei werd bekend dat de Chinese overheid van plan is om een nieuwe veiligheidswet in Hongkong in te voeren. Daarmee wordt afscheiding van China en het uitvoeren van opruiende activiteiten strafbaar. In de praktijk lijkt dit te betekenen dat protesteren tegen de regering moeilijk of onmogelijk wordt. Volgens de activist Joshua Wong zal de nieuwe veiligheidswet een einde maken aan toekomstige democratische bewegingen, omdat alle pro-democratische betogingen geclassificeerd kunnen worden als subversieve handelingen gericht tegen de Chinese autoriteit.

Overigens is het niet ongewoon dat er pieken te zien zijn bij vpn-providers nadat een overheid bepaalde surveillance- of privacymaatregelen aankondigt. Zo waren er bijvoorbeeld ook pieken toen de VS in 2018 de strenge netneutraliteitsregels uit het Obama-regeringsperiode verwierp.