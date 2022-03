Google stopt met behandelen dataverzoeken Hongkong

Google lijkt niet langer dataverzoeken in behandeling te nemen die zijn aangevraagd door de overheid in Hongkong. Het bedrijf zou dit hebben besloten naar aanleiding van de nieuwe veiligheidswet in Hongkong waardoor er meer Chinese controle is gekomen.

Dat meldt het doorgaans goed ingelichte The Washington Post, die zich beroept op niet nader genoemde bronnen die kennis hebben van het besluit. Google zou hebben besloten om verzoeken om data, zoals persoonlijke gegevens van gebruikers, niet langer in behandeling te nemen als ze afkomstig zijn van de overheid in Hongkong, en in plaats daarvan te verwijzen naar de zogenaamde Mutual Legal Assistance Treaty met de Verenigde Staten. Dit is echter een veel omslachtiger en langzamer proces, aldus The Washington Post.

Google zou hebben besloten om niet langer gehoor te geven aan dataverzoeken uit Hongkong vanwege een recent ingestelde veiligheidswet, waardoor Hongkong onder meer controle van China komt te staan. Als reactie op die wet schortten de overheden van verscheidene westerse landen al hun uitleveringsverdragen op. Ook Facebook, Twitter, Telegram, Signal en WhatsApp lieten weten voorlopig niet mee te werken aan dataverzoeken.

Een woordvoerder van Google bevestigde dat het sinds het instellen van de nieuwe veiligheidswet geen dataverzoeken vanuit Hongkong meer in behandeling heeft genomen, en ook bevestigde de woordvoerder dat dit vooralsnog 'het geval blijft'.