EA gaat merknamen Access en Origin Access samenvoegen

EA gaat zijn gamediensten Access en Origin Access samenvoegen en onder één naam uitbrengen. Die naam is EA Play, en de wijziging lijkt te worden doorgevoerd omdat EA zijn game-diensten nu ook op Steam uitbrengt.

De veranderingen zijn door EA uiteengezet in een blogpost op zijn website. Na de wijziging, die aankomende dinsdag al ingaat, zullen de merknamen EA Access en Origin Access verdwijnen. Die beide diensten gaan onder de naam EA Play verder, en zullen dan vergelijkbare mogelijkheden bieden, waarbij een betaald abonnement toegang biedt tot een verzameling games. De abonnementsvorm Origin Access Premier wordt omgezet naar EA Play Pro.

EA belooft daarbij dat abonnees van EA Play toegang krijgen tot in-game-uitdagingen die voor niet-leden niet toegankelijk zijn. De mogelijkheden verschillen overigens per spel. Daarnaast krijgen leden maandelijkse beloningen, en ook de 10 procent korting die leden voorheen al kregen op het aanschaffen van games, blijft behouden bij EA Play.

De wijziging lijkt in gang te zijn gezet nu EA van plan is om de Access-dienst, die voorheen alleen voor Xbox One en PlayStation 4 beschikbaar was, ook naar Steam te brengen. Een enkele naam voor de gamediensten van EA is volgens het bedrijf dan duidelijker voor klanten.