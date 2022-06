Enkele Sega-games als Sonic Mania worden toegevoegd aan EA Origin Access Premier

Er worden enkele games van Sega toegevoegd aan de Origin Access-dienst van EA. Het gaat hierbij om drie games. Sonic Mania wordt per direct toegevoegd aan de abonnementsdienst. Later dit jaar volgen twee andere games van de Japanse uitgever.

De games zijn vanaf nu onderdeel van Premier-versie van Origin Access, zo meldt EA. Deze dienst kost 15 euro per maand en biedt ook toegang tot alle games van EA. Sega voegt eerst 2d-platformgame Sonic Mania toe aan de dienst. Ziekenhuisgame Two Point Hospital en strategiespel Endless Legend volgen later dit jaar. EA maakt van die twee games nog geen exacte verschijningsdatum bekend. Ook over beschikbaarheid op EA Access, de consolevariant van de abonnementsdienst, wordt niet gerept.

Het is niet de eerste keer dat een andere uitgever games uitbrengt op de Access-dienst van EA. Zo maakte Warner Bros. in 2018 enkele van zijn games beschikbaar met zijn dienst, hoewel deze daar niet langer beschikbaar zijn.