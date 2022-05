Groepchats in Signal krijgen ondersteuning voor admin-rollen en mentions

Chatapp Signal heeft een aantal nieuwe functies toegevoegd aan groepchats. Het wordt mogelijk om admins voor groepen in te stellen en mentions aan specifieke gebruikers te richten. De functie werkt voorlopig alleen voor nieuwe groepen.

De nieuwe features zitten in de groepchatfunctie die Signal eind vorig jaar introduceerde. Het was wel mogelijk groepen op te zetten, maar daarin ontbraken nog veel functies die alternatieve chatdiensten zoals WhatsApp en Telegram wel hadden. Een belangrijke verandering is dat Signal-groepen nu admins kunnen krijgen. Die hebben de mogelijkheid om leden uit groepen te verwijderen. Ook kunnen admins de rechten van andere deelnemers van een groep wijzigen. Zo kunnen ze andere admins aanwijzen en bepalen wie de groepsnaam en -afbeelding mag wijzigen en nieuwe leden mag toevoegen.

In de groepchats komen in de toekomst ook 'mentions'. Gebruikers kunnen door @ te typen een gebruiker aanwijzen die ze specifiek willen noemen. Als een gebruiker genoemd wordt, is het mogelijk meteen naar dat bericht toe te gaan. Gebruikers kunnen in het menu instellen of ze specifieke notificaties willen ontvangen van alles in een groepchat of alleen van een mention.

De nieuwe functies zijn per direct beschikbaar voor nieuwe groepen. Daarvoor moeten wel alle groepgebruikers op de recentste versie van de app zitten. Voor bestaande groepen worden de nieuwe features in 'een toekomstige update' uitgebracht, maar het is niet duidelijk wanneer dat gebeurt. Signal maakt voorlopig onderscheid tussen twee typen groepen: New Groups met de nieuwe functies en Legacy Groups die de nieuwe functies nog niet hebben.