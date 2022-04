Signal krijgt ondersteuning voor versleutelde videogesprekken met vijf personen

Chatplatform Signal is begonnen met het uitrollen van versleutelde videogesprekken met maximaal vijf personen. In de toekomst worden videoconversaties met meer deelnemers ondersteund. De functie is beschikbaar op de Signal-apps voor iOS en Android.

Met ingang van de meest recente update, wordt een video-icoon weergegeven in nieuwe groepsgesprekken, zo meldt de ontwikkelaar. Gebruikers kunnen een videogroepsgesprek starten door daarop te drukken. De leden van een Signal-groep krijgen vervolgens een notificatie dat er een videochat is gestart. Deelnemers worden standaard in een rasterweergave op het scherm getoond, maar gebruikers kunnen er ook voor kiezen om de weergave te focussen op de persoon die aan het woord is.

Momenteel is de videobelfunctie nog niet beschikbaar voor zogeheten legacy groepsgesprekken, maar de ontwikkelaar meldt dat dergelijke gesprekken 'in de komende weken' automatisch worden omgezet naar 'nieuwe groepen'. Momenteel zijn de videogroepsgesprekken gelimiteerd tot maximaal vijf deelnemers. De ontwikkelaar laat echter weten dat dit aantal in de toekomst omhooggaat.

De nieuwe functie is beschikbaar in de meest recente update van die app, die momenteel wordt uitgerold naar Android- en iOS-gebruikers. De mobiele Signal-apps bieden sinds 2017 al ondersteuning voor videogesprekken met eind-tot-eindversleuteling, maar tot voor kort was dit alleen beschikbaar voor een-op-eengesprekken. In augustus verscheen daarnaast een bètaversie van de desktop-app met videochatondersteuning.