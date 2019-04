Tesla maakt Autopilot standaard bij Model 3

Tesla heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot zijn Model 3-voertuig. De Autopilot-functie is nu standaard en de goedkoopste versie, van 35.000 dollar, is niet meer via de website te bestellen.

De goedkoopste versie van de Model 3 die Tesla nu via zijn website aanbiedt is de Model 3 Standard Plus. Die versie kostte voorheen vanaf 37.500 dollar en voortaan 39.500 dollar, maar bij die prijs is nu Autopilot inbegrepen, een upgrade die tot nu toe 3000 dollar kostte. Tesla maakt Autopilot standaard omdat het bedrijf op basis van data concludeert dat het de kans op ongelukken verkleint en het rijgemak bevordert.

De wijziging heeft gevolgen voor de Model 3 Standard, met een prijs van 35.000 dollar de goedkoopste versie. Tesla maakt dit model een software-gelimiteerde versie van de Standard Plus, waarbij het bereik met 10 procent wordt verlaagd en meerdere functies worden uitgeschakeld. Hieronder vallen het streamen van muziek, het live visueel navigeren en het verwarmen van de stoelen. De Standard-versie is bovendien alleen nog via de fysieke Tesla-dealers of na telefonisch contact met het bedrijf te verkrijgen.

Volgens Tesla verkocht Standard Plus al zes keer beter dan Standard. Het bedrijf start in de VS met het leasen van de Model 3. Tesla meldt dat gebruikers na het aflopen van de leaseperiode geen optie krijgen het voertuig te kopen. "Omdat ze in de toekomst via een over-the-air-update volledig autonoom kunnen rijden, zijn we van plan die voertuigen te gebruiken voor de Tesla-taxidienst", schrijft de maker van de elektrische auto's.