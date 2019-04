ACM onderzoekt of concurrentie op de glasvezelmarkt aanleg kan tegenwerken

De ACM start een verkennend onderzoek naar de uitrol van glasvezel in Nederland. Zo worden bepaalde projecten gestaakt of verkleind doordat meerdere glasvezelbedrijven in hetzelfde gebied willen werken. Andere partijen vragen weer om exclusiviteit aan gemeenten en providers.

De Autoriteit Consument & Markt gaat nu kijken naar wat het effect is van de gesignaleerde ontwikkelingen op de verdere uitrol van glasvezel en de concurrentie op de markt. Zo heeft de autoriteit naar eigen zeggen signalen ontvangen van glasvezelpartijen dat de haalbaarheid van hun project verslechtert wanneer meerdere bedrijven in hetzelfde gebied een glasvezelnetwerk willen realiseren. Dit heeft tot gevolg dat sommige projecten worden beperkt of zelfs gestaakt. Zo worden slechts delen van de beoogde gebieden voorzien van een glasvezelverbinding.

Als reactie hierop lijken partijen volgens de ACM steeds vaker om exclusiviteit te vragen. Dat doen ze enerzijds richting de gemeenten, om zo te voorkomen dat meerdere partijen in dezelfde regio glasvezel aan gaan leggen. Anderzijds vragen ze telecomaanbieders om exclusiviteit, om te voorkomen dat zij gebruik maken van concurrerende netwerken. Volgens de ACM roepen de exclusiviteitseisen soms ook vragen op bij het belang dat sommige gemeenten zelf in de gerelateerde aanbieders hebben.

Bestuurslid van de ACM Henk Don zegt dat de interesse voor het realiseren van glasvezel toeneemt, maar dat telecombedrijven, investeerders of gemeenten soms tegen problemen aanlopen. De ACM vindt het volgens Don niet wenselijk als die problemen er toe leiden dat investeringen in glasvezel niet doorgaan, of dat de concurrentie op de markt hierdoor wordt verstoord.

De ACM verwacht na de zomer de resultaten van de marktstudie te kunnen publiceren. Op basis daarvan wordt bepaald of vervolgacties nodig zijn. De komende tijd gaat de autoriteit in gesprek met telecombedrijven, investeerders en gemeenten die te maken hebben met de uitrol van glasvezel. Mensen die informatie over glasvezel hebben en de ACM willen helpen, wordt gevraagd contact op te nemen met de autoriteit.

Wanneer meerdere partijen in één regio glasvezel willen aanbieden, kan dat er toe leiden dat er in het geheel geen glasvezel in dat gebied komt. Partijen willen namelijk meestal een minimaal aantal inschrijvingen en aanmeldingen voor er een schep in de grond gaat.

Zo was in het buitengebied van Roosendaal aanbieder Digitaal Beter enkele maanden bezig met het aanleggen van een glasvezelnetwerk, tot begin dit jaar de concurrerende partij Glasvezel Buitenaf ook glasvezel in hetzelfde gebied wilde aanleggen. Beide partijen hadden volgens BN DeStem een deelname van vijftig procent nodig om het netwerk rendabel aan te kunnen leggen.

Als beide partijen bijvoorbeeld een deelnamepercentage van dertig procent hadden, was er voor beide partijen niet genoeg aanmeldingen geweest om een netwerk aan te kunnen leggen. In dat voorbeeld had één partij echter zestig procent van de aanmeldingen kunnen hebben, waardoor er in dat geval wél een glasvezelnetwerk aangelegd had kunnen worden. Zo kan concurrentie er dus voor zorgen dat er geen glasvezel wordt aangelegd. Overigens besloten de partijen in het geval van Roosendaal samen te werken om glasvezel in het gebied aan te kunnen leggen.