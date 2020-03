Datalekzoekmachine Have I Been Pwned blaast verkoop af en blijft zelfstandig

Beveiligingsonderzoeker Troy Hunt verkoopt Have I Been Pwned toch niet. Hij blijft de datalekzoekmachine zelf onderhouden. Vorig jaar ging Hunt op zoek naar een koper omdat het hem veel tijd kostte. Er was bijna een deal, maar die is op het laatste moment afgeblazen.

Vorig jaar in juni kondigde Hunt aan een koper te zoeken voor de dienst. Die zoektocht is nu definitief van de baan. Hunt zegt dat Have I Been Pwned onafhankelijk blijft en dat hij er zelfstandig aan blijft werken. Wel zegt hij daarbij hulp nodig te hebben en werk te gaan delegeren.

In een uitgebreide blog beschrijft Hunt hoe het overnameproces verliep de afgelopen maanden. De beveiligingsonderzoeker nam daarvoor KPMG in de hand. Er waren talloze bedrijven die interesse hadden, na een eerste selectie bleven er 141 over. Dat ging onder andere om grote tech-, antivirus- en hostingbedrijven. Ook was er interesse vanuit financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen.

Het doel van Hunt was om de dienst te verkopen aan een bedrijf waar hij volledig vertrouwen in had en waarvan hij de visie deelde. Er bleven na een nieuwe selectie 43 potentiële kandidaten over. Die partijen ontvingen een uitgebreid Information Merorandum met informatie over de dienst, waarna ze een bod uit konden brengen.

Uiteindelijk bleef er één partij over die exclusiviteit kreeg in het overnameproces. Dat gebeurde vorig jaar in september. Volgens Hunt was de deal vanuit beide partijen zo goed als rond, maar door een plotselinge 'verandering in het bedrijfsmodel' van de geïnteresseerde partij, besloten beide partijen de deal af te blazen. Hunt mag vanwege geheimhoudingsverklaringen niet zeggen om welk bedrijf het gaat en hoe hoog het bod was.

Have I Been Pwned bestaat sinds 2013. Beveiligingsonderzoeker Troy Hunt verzamelt daar de data van grote datalekken, zodat gebruikers kunnen zien of ze getroffen zijn. Gebruikers kunnen zich aanmelden om een notificatie te krijgen zodra hun gegevens voorkomen in een datalek. Miljoenen mensen maken daar gebruik van. 1Password en Mozilla hebben integratie met de dienst in hun software.

Deel van het document dat potentiële kopers kregen