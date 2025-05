Google komt met scriptingtool voor smarthomeautomatisering

Google komt in 2023 als onderdeel van zijn Home-ecosysteem met een script editor die gebruikt kan worden om smarthomerautomatiseringen te schrijven. Het bedrijf richt zich daarmee op power users die meer functionaliteit willen dan in de Google Home-app te vinden is.

Het bedrijf richt zich met de tool op gebruikers die de Routine-functionaliteit uit de Google Home-app te beperkend vinden. Met de editor wordt het mogelijk om de routines met de hand te schrijven, waarna ze zichtbaar worden in de Google Home-app en daar uitgevoerd kunnen worden.

Veel technische details geeft Google niet, maar uit het gepubliceerde screenshot is een aantal zaken op te maken. Zo lijken de scripts opgebouwd uit een trigger en een action, en wordt yaml gebruikt als scriptingtaal. Daarmee hebben de scripts veel weg van de yaml-automations van de smarthomesoftware Home Assistant, al biedt dat platform ook ondersteuning voor condities en andere meer geavanceerde opties. Of Google dat ook zal ondersteunen is nog niet bekend, maar dit ligt wel voor de hand omdat enkel triggers en actions ook al via de Home-app in te stellen zijn. Google zegt zelf dat de script editor 'meer dan honderd nieuwe features en mogelijkheden krijgt'.

Op de vraag waar de scripts zullen draaien, antwoordt Google dat het de intentie is om dit soort automatiseringen in de toekomst lokaal te draaien. Op dit moment draaien Google Home Routines nog in de cloud. Of dat betekent dat het bedrijf bijvoorbeeld een Nest Hub of Nest-router hiervoor gaat gebruiken, is nu nog niet duidelijk. Google heeft al wel laten weten dat die apparaten ingezet kunnen gaan worden als border router voor het Thread-protocol waar de aankomende smarthomestandaard Matter gebruik van maakt, waarmee het niet gek zou zijn als die apparaten vanuit zo'n centrale rol ook scripts gaan draaien.