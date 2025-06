Nuki introduceert Smart Lock 4.0-sloten met ondersteuning voor Thread en Matter

Nuki introduceert zijn Smart Lock 4.0. Dit slimme slot krijgt onder meer ondersteuning voor Thread en later een Matter-update. Het is compatibel met Europese sloten en komt beschikbaar voor 169 euro. Een Pro-versie met ingebouwde wifiondersteuning gaat 279 euro kosten.

De Nuki Smart Lock 4.0 en Smart Lock 4.0 Pro hebben nagenoeg hetzelfde uiterlijk als hun voorganger, maar bieden een langere accuduur. Beide modellen zijn bedoeld voor gebruik met Europese cilindersloten. Ze krijgen daarnaast Matter-ondersteuning via het Thread-protocol. Voorgaande sloten van Nuki werkten alleen via bluetooth en wifi. Volgens Nuki is Thread sneller dan bluetooth en zuiniger dan wifi. De accu van de sloten gaat volgens de fabrikant ongeveer dertig procent langer mee.

De sloten krijgen met Matter via Thread op termijn ook mogelijkheden om ze op afstand te gebruiken zonder directe wifiverbinding. Die remoteaccessfunctionaliteit wordt begin volgend jaar toegevoegd met een firmware-update. Gebruikers kunnen de sloten daarmee op afstand aansturen via onder andere Apple HomeKit of Google Home, bijvoorbeeld met een Apple TV met Thread-ondersteuning of een Google Nest Hub. Ondersteuning voor de Alexa- en SmartThings-hubs volgt later, schrijft ook The Verge.

De Smart Lock 4.0 krijgt een betaalde firmware-update die deze functionaliteit voor remote access via Thread toevoegt. Die upgrade gaat eenmalig 39 euro kosten. Aan bestaande Nuki-gebruikers die upgraden naar een Smart Lock 4.0, wordt de update wél gratis verstrekt. De Pro-variant krijgt deze functie ook gratis.

Gebruikers kunnen de sloten daarnaast ontgrendelen via de Nuki-app, net als de voorgaande modellen. Dat werkt met bluetooth. De Smart Lock 4.0-serie kan ook op afstand gebruikt worden via wifi. De Pro-variant heeft daarvoor ingebouwde wifiondersteuning. Het instapmodel heeft een losse bridge nodig om het op afstand te kunnen ontgrendelen via wifi.

Naast de twee nieuwe sloten introduceert Nuki ook een nieuwe Keypad 2 Pro. Deze kan gebruikt worden om de sloten met een cijfercode of een vingerafdruk te ontgrendelen. De Keypad 2 Pro heeft een voorkant van roestvast staal. Anders dan de huidige Keypad 2, moet de Pro-variant in een muur gebouwd worden. De keypad kan gebruikt worden met de Smart Lock 4.0 en de Smart Lock 4.0 Pro, en kost 349 euro.