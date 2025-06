Losse diskdrive PlayStation 5 kan onderling uitgewisseld worden

De losse diskdrive van de nieuwe PlayStation 5 blijkt onderling uitwisselbaar te zijn. Dat blijkt uit een video van youtuber Mystic. Die probeerde een al geregistreerde diskdrive uit in een andere PlayStation 5 en ondervond geen problemen.

Mystic vergeleek de dunne PlayStation 5 met de originele versie en besprak de wijzigingen aan de console. De youtuber nam ook de losse diskdrive onder de loep en bevestigt dat die online geregistreerd moet worden bij Sony voordat hij te gebruiken valt.

De youtuber probeerde ook enkele scenario’s uit. Hij voerde een factory reset uit zonder actieve internetverbinding en kreeg een waarschuwing te zien. Daarin stond te lezen dat de registratie van de diskdrive niet ongedaan kon worden gemaakt. Mystic meent dat dit komt doordat er geen actieve internetverbinding was, maar ging toch door met de reset. Na de factory reset kon de youtuber de losse drive wel opnieuw registreren via de servers van Sony.

De youtuber ging ook na of de losse drives onderling uitwisselbaar zijn. Hij monteerde een al geregistreerde diskdrive in een nieuwe PS5 die al gekoppeld was aan een andere diskdrive en kon deze ‘nieuwe’ drive ook zonder problemen registreren bij Sony. Volgens Mystic wordt de 'oude' registratie van de diskdrive dan gewoon overschreven.

Sony kondigde in oktober een nieuwe, dunnere versie van de PlayStation 5 aan. De console krijgt, naast de verwisselbare diskdrive, een vernieuwd ontwerp en een grotere ssd van 1TB. De console komt in november beschikbaar in de Verenigde Staten. In de maanden daarop volgt een release in andere landen. De PS5 Digital Edition kost dan 450 euro, of 550 euro voor een variant die mét diskdrive wordt geleverd. Digital Edition-gebruikers kunnen het schijfstation ook later los bijkopen voor 120 euro.