Android 15 krijgt ondersteuning voor Thread-protocol voor slimme apparatuur

Android 15 krijgt ondersteuning voor het Thread-protocol, waarmee smarthomeapparatuur aangestuurd kan worden. Om met het protocol te kunnen werken, hebben smartphones echter ook een Thread-radio nodig. Vooralsnog zitten die niet in Android-telefoons ingebouwd.

Het Thread-protocol is onderdeel van de universele Matter-standaard, die door de Connectivity Standards Alliance gemaakt is om smarthomeapparatuur aan te sturen. De bedoeling is dat via deze standaard alle smarthomeapparaten met elkaar kunnen communiceren en via één app aangestuurd kunnen worden, ook als de apparaten van verschillende fabrikanten zijn. De enige vereiste is dat het apparaat in kwestie - zoals een lamp of een thermostaat - gecertificeerd is voor Matter.

Thread is een meshnetwerkprotocol dat specifiek ontworpen is voor apparaten die met Matter werken. Om via Thread te communiceren, hebben smartphones een Thread-radio nodig en ondersteuning voor het Thread-protocol. Alleen op die manier kunnen smartphones direct via het Thread-meshnetwerk met smarthomeapparaten praten. Een andere optie is om een borderrouter te gebruiken, die het meshnetwerk aan het wifi- of ethernetnetwerk verbindt en alle data doorgeeft. Onder meer Google TV-apparaten die Android TV OS 14 draaien kunnen als zo'n borderrouter ingezet worden.

Op dit moment hebben alleen de iPhone 15 Pro en Pro Max Thread-radio's. Maar Android maakt nu ook stappen om Thread direct te ondersteunen, meldt Android Authority. Een aankomende update voor Android 15 voegt ondersteuning voor het Thread-protocol toe via de Thread network stack. Smartphones die op Android 15 draaien en een Thread-radio hebben, kunnen straks dus direct gaan communiceren met andere apparaten op het Thread-netwerk. Vooralsnog zijn er echter geen Android-smartphones met Thread-radio's. Welke toekomstige Android-telefoons wel Thread-radio's krijgen is nog niet bekend.