Android 15 krijgt ondersteuning voor Thread-protocol voor slimme apparatuur

Android 15 krijgt ondersteuning voor het Thread-protocol, waarmee smarthomeapparatuur aangestuurd kan worden. Om met het protocol te kunnen werken, hebben smartphones echter ook een Thread-radio nodig. Vooralsnog zitten die niet in Android-telefoons ingebouwd.

Het Thread-protocol is onderdeel van de universele Matter-standaard, die door de Connectivity Standards Alliance gemaakt is om smarthomeapparatuur aan te sturen. De bedoeling is dat via deze standaard alle smarthomeapparaten met elkaar kunnen communiceren en via één app aangestuurd kunnen worden, ook als de apparaten van verschillende fabrikanten zijn. De enige vereiste is dat het apparaat in kwestie - zoals een lamp of een thermostaat - gecertificeerd is voor Matter.

Thread is een meshnetwerkprotocol dat specifiek ontworpen is voor apparaten die met Matter werken. Om via Thread te communiceren, hebben smartphones een Thread-radio nodig en ondersteuning voor het Thread-protocol. Alleen op die manier kunnen smartphones direct via het Thread-meshnetwerk met smarthomeapparaten praten. Een andere optie is om een borderrouter te gebruiken, die het meshnetwerk aan het wifi- of ethernetnetwerk verbindt en alle data doorgeeft. Onder meer Google TV-apparaten die Android TV OS 14 draaien kunnen als zo'n borderrouter ingezet worden.

Op dit moment hebben alleen de iPhone 15 Pro en Pro Max Thread-radio's. Maar Android maakt nu ook stappen om Thread direct te ondersteunen, meldt Android Authority. Een aankomende update voor Android 15 voegt ondersteuning voor het Thread-protocol toe via de Thread network stack. Smartphones die op Android 15 draaien en een Thread-radio hebben, kunnen straks dus direct gaan communiceren met andere apparaten op het Thread-netwerk. Vooralsnog zijn er echter geen Android-smartphones met Thread-radio's. Welke toekomstige Android-telefoons wel Thread-radio's krijgen is nog niet bekend.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 12-07-2024 19:35
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12-07-2024 • 19:35

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Reacties (47)

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atthias 12 juli 2024 19:54
als ik dit niet gebruik gaat dit ook meer stroomgebruik voor mij betekenen hoop van niet eigenlijk

EDIT ik bezit zelf geen smarthome van enige soort wil alleen weten of ik hier last van ga krijgen op mijn telefoon

[Reactie gewijzigd door atthias op 22 juli 2024 13:58]

himlims_ @atthias12 juli 2024 20:29
Waarschijnlijk een discutabele opinie;
Smart home is (vaak) niet energie zuiniger

Veel van mijn smart apparaten moeten 24/7 “aan” (stand-by) staan. Energie verbruik is minimaal, maar meer dan gewoon handmatig uit zetten.

Heb zo’n 30-40hue lampen, die staan allemaal “aan” (stand-by). Ik vind het super handig; schakelen, dimmen, wisselen van sfeer etc.

Daarom; smarthome is super handig, maar niet erg efficiënt :+

(er zijn voldoende voorbeelden die het tegendeel bewijzen; vooral omdat daarbij vie relais borden gewerkt wordt. Maar die hue/ikea/kruidvat systemen, zijn alles behalve energie besparend)
Verwijderd @himlims_12 juli 2024 20:40
Smart home is sowieso minder zuinig, allemaal leuke gadgets voor automatisering.
Al dat spul verbruikt standby nog energie, sensoren draaien ook niet op lucht, evt. bridges verbruiken nog het meest.

Mijn huis verbruikt in rust (dus geen apparaten echt aan, behalvr bridges en modem) 180watt, alleen maar dingen die standby staan.
kvandijck @Verwijderd13 juli 2024 00:08
'slimme' dingen kan je op timeouts laten uitschakelen, en dan besparen ze energie.
sigmundfreund @kvandijck13 juli 2024 00:28
De investering in alles zal dan wel weer een hele lange ROI vereisen om zuiniger te zijn. Ik ga volledig voor eht gemak en beperk hier en daar daarmee wat kosten maar hou mezelf niet voor de gek dat het netto zuiniger is.
freaq @Verwijderd13 juli 2024 19:26
Hangt ervanaf wat je doet
Automatische blindering voor de zon kan je enorm veel schelen in koeling,
En andersom ook als het erg koud is s’nachts

Zelfde met gordijnen natuurlijk.
Maar idd het meeste kost gewoon meer.
Hansie9999 @himlims_13 juli 2024 10:08
Valt te zien waar je het voor gebruikt,

Je hebt de luie versie ;

lichten aan/uit doen zonder naar de schakelaar te moeten lopen.
(deze versie heb ik niet)

en je hebt de nuttige versie ;

Je warmwaterboiler laten warmen wanneer je zonnepanelen stroom aan het opwekken zijn, stoppen als er geen zon is zolang de temperatuur hoog genoeg is, extra warmen nu als er morgen geen zon verwacht wordt, even stoppen met warmen als er nu geen zon is maar morgen veel verwacht wordt.
(deze versie heb ik, met eigen arduino's die allemaal via LAN werken (wifi moet ik niet hebben :) )

Dus valt beetje te zien welke soort domotica / smarthome je zelf wilt :)
atthias @himlims_12 juli 2024 20:31
excuses ik heb het momenteel niet dat is mijn uitgangspunt
Xfade @atthias13 juli 2024 01:09
Als je het niet gebruikt staat het ook niet "aan" lijkt me, als er geen matter apparatuur aanwezig is. Je moet nog altijd zelf een verbinding initiëren. Dmv een app of anders toch ?
atthias @Xfade13 juli 2024 09:25
kijk ik wist niet dat je het zelf moet starten dat scheelt
GewoonWatSpulle @atthias13 juli 2024 11:31
Dat weten we nog niet zeker en lijkt mij onwaarschijnlijk NFC, bluetooth en wifi staan meestal ook gewoon aan bij een nieuwe telefoon ook al is het niet perse verbonden.
atthias @GewoonWatSpulle13 juli 2024 11:39
dat is ook weer zo
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Xfade14 juli 2024 09:09
Aan staan kan betekenen dat er gewoon verbruik is. WiFi en Bluetooth verbruiken ook, ook al is er geen actieve connectie.
dasiro @atthias12 juli 2024 20:52
Net zoals je wifi en bluetooth kan uitschakelen zal dit voor thread waarschijnlijk ook een individuele setting zijn waarbij je de hardware zonder stroom zet.
atthias @dasiro12 juli 2024 20:56
dank u dat zou goed nieuws zijn inderdaad
-8- @dasiro12 juli 2024 22:08
Inderdaad, er komt gewoon een extra optie in de settings voor Thread om het aan of uit te zetten, zie screenshot in de bronartikel.
Edgarz @atthias12 juli 2024 20:37
Simpele aanname: Als het besturingsysteem geen hardware kan vinden zal het niets kunnen activeren qua stroomgebruik. Dus de wellicht veilige aanname is: Nee.
dasiro @Edgarz12 juli 2024 20:54
hij heeft het over een radio die mogelijks stroom blijft verbruiken ondanks dat die nergens mee communiceert, maar wel blijft zoeken.
atthias @dasiro12 juli 2024 20:57
dit inderdaad
Edgarz @dasiro14 juli 2024 00:19
Alleen als er een Matter chip/radio aanwezig is op je device. Aangezien OP geen smartphone heeft (en dus ook geen onboard chip voor Thread protocol zal een traditionele telefoon geen extra energiegebruik opleveren.
Kaoh @atthias12 juli 2024 20:01
Nuance is dat als je nu van smart home devices gebruik maakt via wifi, thread juist minder stroom zal verbruiken. Misschien zelfs wel vs de meeste BT varianten.
atthias @Kaoh12 juli 2024 20:09
heb geen smarthome in het geheel is mijn uitgangspunt excues
SilentDecode @atthias12 juli 2024 21:01
Gezien het energieverbruik standaard al laag is, verwacht ik niet dat je het gaat merken als het aanstaat terwijl je het niet gebruikt.

Kan ik dit met zekerheid zeggen? Nee.
atthias @SilentDecode12 juli 2024 21:16
helder dankjewel
watabstract @Kaoh12 juli 2024 21:11
Leuk maar ik heb dit niet nodig op mijn telefoon. Voor slimme lampen bijv heb je al een netwerkverbinding, al dan niet via een bridge. En mijn telefoon hangt al aan de wifi dus wat is dan de toegevoegde waarde van een extra radio voor alleen smart devices?
JBVisual @watabstract12 juli 2024 21:42
Off-Topic maar een beetje een onzinnige opmerking. Niet om je onderuit te halen, maar de mening “omdat ik het niet nodig heb” is iets wat hier op tweakers icm technische innovatie niet echt een gewaardeerde opmerking is.

De meeste tweakers juichen innovatie toe, helemaal als deze gebaseerd wordt op één groot protocol (ipv een eigen protocol).

Mijn vrouw heeft nog steeds genoeg aan 32GB opslag, moet Apple deze optie dan ook nog maar bieden omdat zij die andere 96GB niet nodig heeft?
Uiteindelijk wordt een apparaat ontworpen voor de massa, zodat iedereen er iets aan heeft.

En los daarvan, jouw huidige lampen hebben geen thread nodig, maar over enkele jaren en wat versleten lampen verder kennen we waarschijnlijk niks anders meer.
Thread heeft de potentie om een standaard te worden die zo groot is als Wifi en Bluetooth.
watabstract @JBVisual12 juli 2024 23:52
Wat een rare reactie. Je slaat aan op mijn eerste zin maar die onderbouw ik wel met meerdere vervolgzinnen. Neem dat dan wel even mee aub.
KoffieAnanas @watabstract13 juli 2024 00:58
De vervolgzinnen doen niets af aan je eerste zin. Jij hebt dit niet nodig op je telefoon.
En de toegevoegde waarde is dat je meer stroom verbruikt via een netwerkverbinding en wifi, dan rechtstreeks via thread. Jij hebt het niet nodig, voor anderen zal het nuttig zijn om niet via een bridge of wifi te hoeven werken.
RZNR @atthias13 juli 2024 09:55
Als je geen smartphone hebt, en dus ook geen Android op je telefoon dan ga je geen last krijgen van een aanpassing aan Android. Dat lijkt me nogal logisch
atthias @RZNR13 juli 2024 10:17
ik heb gen smarthome moest dat zijn ugggh ik was zeker half in slaap toen ik dat schreef
GewoonWatSpulle @atthias13 juli 2024 11:29
Het lijkt er op dat je er nu al last van hebt dat je het je afvraagt, sommige mensen hebben geen wifi hebben die last van hun wifi chip? Sommige mensen hebben geen telefoon abonnement hebben zij last van hun 2/3/4/5G chip? Of wat te denken van Bluetooth, NFC, SD kaart, wireless charging coil etc. ;)
atthias @GewoonWatSpulle13 juli 2024 11:40
nee ik vraag gewoon voor de toekomst ga ik hier hinder van ondervinden als ik het niet gebruik omdat ik geen smarthome heb is eigenlijk hetgeen ik wil weten
Helium-3 12 juli 2024 20:02
Dit is best interresant! Ik denk dan niet gelijk aan smartphones, maar dit maakt het wellicht wel makkelijker (lees: goedkoper en kwalitatief beter) om bijvoorbeeld wat "zwaardere" compute-devices de op Android gebaserd zijn als IoT-apparaat in te zetten. Denk bijvoorbeeld aan een smart-home wandpaneel of slimme spiegel de op een basale versie van Android kan draaien. Of Android-enabled smart TV's of wellicht zelfs je infotainmentsysteem van je (elektrische) auto?
Blinkin @Helium-312 juli 2024 20:09
Dat is ook waar ik als eerste aan zat te denken. Als ze Matter ook gaan ondersteunen zou helemaal mooi zijn.
-8- @Helium-312 juli 2024 20:43
Matter komt inderdaad bijvoorbeeld ook naar Google TV, maar deze zullen in eerste instantie Matter over wifi gebruiken. Later kunnen er met deze update van Android dus ook inderdaad Google TVs komen die Matter over Thread aankunnen. Overigens hebben nieuwe Samsung TVs en smart monitors al Thread ingebouwd, maar die draaien op Tizen.
-8- 12 juli 2024 20:01
Overigens hebben de recente iPads, MacBooks en iMacs ook al Thread radios, maar zijn die nog niet geactiveerd, net zoals bij de iPhone 15 Pro en Pro Max.
tweakuwe @-8-13 juli 2024 11:48
En de Apple TV 4k (de versie met een lan poort) ook, en daar kan het al wel op gebruikt worden.
jeanj 13 juli 2024 09:32
Leuk mededeling en het zal wel aan mij liggen maar het roept bij mij allerlei vragen op

Zoals waarom is een thread radio nodig, waarom kan men geen gebruik maken van de al aanwezige hardware voor wifi, bluetooth, 4/5g en wat er nog meer in zit. Waarom is nieuwe hardware nodig om matter te gebruiken. Waarom zijn er geen koppelingen over de andere draadloze netwerk protocollen (via een hub)?
Wat gaat dit toevoegen aan hoe wij domotica gaan aansturen vanaf de telefoon (wordt je telefoon onderdeel van je domotica netwerk, kan je direct (zonder de hub) devices aansturen, is dat handig of niet....). Moet mijn nieuwe telefoon dit hebben, of niet (duurt nog een paar jaar, tenzij die eerder stuk gaat )

[Reactie gewijzigd door jeanj op 22 juli 2024 13:58]

-8- @jeanj13 juli 2024 11:51
Zoals waarom is een thread radio nodig, waarom kan men geen gebruik maken van de al aanwezige hardware voor wifi, bluetooth, 4/5g en wat er nog meer in zit. Waarom is nieuwe hardware nodig om matter te gebruiken.
Thread is energiezuiniger dan wifi en Thread kan een mesh netwerk vormen en ondersteund IPv6 wat Bluetooth niet kan. Daarnaast heb je nu de mogelijkheid om direct Thread smart home apparatuur aan te sturen, wat in responsetijd en betrouwbaarheid kan schelen. Nu vormt namelijk je wifi netwerk de bottleneck, want je actie gaat van je telefoon via het wifi netwerk naar je Matter controller (smart hub) en dan via Thread naar je Thread apparaat. Je zou ook direct je Matter controller kunnen aansturen, zonder tussenkomst van een wifi router. Je zou bijvoorbeeld aparte Thread netwerkjes direct kunnen aansturen (bv op werk, hotelkamer, vakantiehuisje, etc).
Waarom zijn er geen koppelingen over de andere draadloze netwerk protocollen (via een hub)?
Die zijn er ook. Matter kan alleen via wifi of Thread, maar andere protocollen (zoals Zigbee, Z-wave, DECT, etc) kunnen aan een Matter netwerk aangesloten worden via een bridge (zoals bv Philips Hue en Ikea dat doen). Je hebt dan wel natuurlijk een extra bridge nodig en ben je afhankelijk van een extra ecosysteem.
Wat gaat dit toevoegen aan hoe wij domotica gaan aansturen vanaf de telefoon (wordt je telefoon onderdeel van je domotica netwerk, kan je direct (zonder de hub) devices aansturen, is dat handig of niet....). Moet mijn nieuwe telefoon dit hebben, of niet (duurt nog een paar jaar, tenzij die eerder stuk gaat )
Ik denk dat gaandeweg meer en meer apparaten Thread ingebouwd zullen hebben. Misschien heb je al een recent apparaat waar Thread in zit, maar nog niet ingeschakeld is, zoals de recente iPads, MacBooks en iMacs. Het hangt er vanaf hoeveel en welke apparaten in je smart home Thread hebben en hoe betrouwbaar en snel je ze wilt kunnen aansturen. Maar misschien komen er ook nog nieuwe functies van Thread die we nog niet weten.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @-8-14 juli 2024 09:33
en ondersteund IPv6 wat Bluetooth niet kan.
Ipv6 over bijvoorbeeld BLE kan gewoon hoor. Via Google vind je diverse implementaties en info.

[Reactie gewijzigd door Bor op 22 juli 2024 13:58]

Yen @jeanj14 juli 2024 10:57
Thread is gebasseerd op de IEEE 802.15.4 radio die verschillend is t.o.v. de vermelde alternatieven.
Aristo 12 juli 2024 20:33
Opzich handig als je dan geen hub of iets dergelijks meer nodig hebt, hoewel dat misschien nog steeds wel handiger is wanneer je een groter aantal smarthome devices hebt.

[aluhoedje]
Ik denk dat het ook voor Google handig is. Dan is er nog een manier bij om nauwkeurig de locatie van gebruikers te tracken en fingerprinten, net als nu al met wifi en bluetooth kan. [/aluhoedje]
Halo_Master 12 juli 2024 23:16
Thread zorgt er vooral voor dat je wifi netwerk niet “overvol” kan raken op m’n de 2,4ghz band, waar nu de meeste Smarthome devices gebruik van maken. Ook als je dan bijv geen internetverbinding hebt, maar nog wel een wifi netwerk, werkt je Smarthome dan gewoon nog wel naar behoren.(lokaal, niet remote)

[Reactie gewijzigd door Halo_Master op 22 juli 2024 13:58]

Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Halo_Master14 juli 2024 09:23
Ook als je dan bijv geen internetverbinding hebt, maar nog wel een wifi netwerk, werkt je Smarthome dan gewoon nog wel naar behoren.(lokaal, niet remote)
Dat doet het nu toch ook gewoon afhankelijk van weke oplossing je gebruikt? Mijn Smarthome is niet afhandelijk van Internet en ondersteund meerdere protocollen.
Genosha 14 juli 2024 12:42
Zolang je het hele smarthome gebeuren maar kan uitzetten ben ik al tevreden. Ik hoef niet nog meer in de achtergrond draaiende onzin te hebben die ik niet gebruik.

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