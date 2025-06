Ubisoft vervroegt Assassin's Creed Mirage met een week naar 5 oktober

Ubisoft meldt dat Assassin's Creed Mirage een week eerder verschijnt, op 5 oktober. Eind mei sprak het bedrijf nog over een release op 12 oktober. De uitgever zegt daarnaast dat het spel gold is gegaan en klaar is voor release.

Het bedrijf meldt niet waarom de game is vervroegd en of dit bijvoorbeeld komt doordat het ontwikkelwerk eerder klaar was dan verwacht. Assassin's Creed Mirage speelt zich af in het Bagdad van de achtste eeuw en moet wat de gameplay betreft meer lijken op de eerste Assassin's Creed-games dan de rpg-achtige stijl van de spellen sinds Origins. In Mirage nemen spelers de rol aan van Basim, die ook in Assassin's Creed Valhalla zat. Mirage speelt zich af voor Valhalla.

