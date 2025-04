Titel Assassin's Creed Mirage Platform Windows (Ubisoft & Epic Games Store), Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Amazon Luna Ontwikkelaar Ubisoft (meerdere studio's) Uitgever Ubisoft Releasedatum 2023

Sinds de introductie van de serie in 2007 zijn er maar vier jaren geweest waarin geen ‘main line’ Assassin’s Creed-game is verschenen. Tel je echter spin-offs en kleinere titels mee, dan kunnen 2008 en 2016 ook afgevinkt worden en blijven 2019 en 2021 over. Het laat zien dat Ubisoft het wat rustiger aan is gaan doen met de Assassin’s Creed-games, want hoewel Assassin’s Creed Valhalla nog wordt voorzien van nieuwe content, kende de kalender lange tijd weinig nieuws als het op Assassin’s Creed aankomt.

Dat verandert nu, want tijdens zijn Ubisoft Forward-show heeft Ubisoft niet alleen Assassin’s Creed Mirage onthuld, het kondigde ook nog eens drie andere Creed-games aan, met de werktitels Codename Red, Codename Hexe en Codename Jade. Daarnaast werkt het bedrijf ook aan Assassin’s Creed Infinity, een centraal platform dat de games met elkaar moet verbinden en ook de hub moet worden voor toekomstige multiplayercontent. Red wordt een volwaardige Assassin’s Creed-game die zich in het feodale Japan afspeelt, Jade is een mobile game met China als setting en over Hexe is inhoudelijk nog niets bekend, anders dan dat het op het oog om een horror-achtige setting lijkt te gaan. Ook is er nog een vr-game in ontwikkeling, maar daarover hoorden we verder niets.

Voor Red, Jade en Hexe geldt dat ze nog wel even van ons verwijderd zijn. Voor Assassin’s Creed Mirage is dat anders. De game staat op de agenda voor 2023. Dat betekent dat 2022 zich aansluit bij 2021 en 2019 als enige jaren zonder Assassin’s Creed-game, maar met zoveel nieuwe projecten op de radar, met daarbij ook nog de live-action televisieserie die in ontwikkeling is voor Netflix, kunnen we toch niet echt spreken van een luwte.

Terug naar de oude stijl

Met Assassin’s Creed Mirage slaat de serie in 2023 in elk geval een nieuwe weg in. Of eigenlijk: een oude weg. In de week voorafgaand aan Ubisoft Forward kregen we een presentatie over de nieuwe game te zien en daarin werd vooral duidelijk dat Ubisoft met Mirage terugkeert naar de basis van de serie. Dat geldt dan voor de setting, die erg lijkt op de setting van de eerste Assassin’s Creed-game, maar ook voor de opzet van het spel. Assassin’s Creed Mirage wordt geen openwereldgame zoals Origins, Odyssey en Valhalla dat waren. De game wordt meer lineair, meer verhaalgedreven en speelt zich voor het grootste deel af in één stad, zoals dat enige jaren geleden gebruikelijk was voor de serie.

Dit keer is Bagdad de plaats van handeling en het verhaal begint in het jaar 861. Daarmee speelt het spel zich zo’n twintig jaar af voor de gebeurtenissen in Assassin’s Creed Valhalla. Dat is geen toeval, want het hoofdpersonage in Assassin’s Creed Mirage is een oude bekende. Heb je Valhalla namelijk gespeeld, dan weet je dat hoofdpersonage Eivor op een goed moment twee leden van het gilde der sluipmoordenaars is tegengekomen toen ze in Engeland aankwam. Een van deze lieden was Basim Ibn Ishaq en jawel: in Mirage zien we diezelfde Basim, maar dan in zijn jonge jaren in Bagdad. De speler maakt mee hoe Basim verandert van een nietszeggende straatrat in een volwaardige Assassin. Het lijkt voor de hand te liggen dat het verhaal eindigt in of in de richting van Engeland, want we weten natuurlijk al dat Basim daar uiteindelijk terechtkomt.

Die tijden liggen echter nog ver voor hem als hij in Badgad van straat wordt geplukt door Roshan (Shohreh Aghdashloo), die zich ontpopt als Basims mentor. Roshan is een vertegenwoordiger van The Hidden Ones, die ooit opgericht zijn door Aya en Bayek, de hoofdpersonages uit Assassin’s Creed Origins. Ze opereren vanuit het donker om het licht te dienen, zo luidt de bekende tagline, en ze strijden tegen de Order of the Ancients, de organisatie die later zal evolueren in de Templars. De speler zal in Mirage ook naar Alamut afreizen, waar het legendarische hoofdkwartier van de Assassins gevestigd is. Het is het fort waar Altaïr ooit twintig jaar in ballingschap zat en Edward Kenway bracht eeuwen later een bezoekje aan de ruïnes van het fort, dat in Assassin’s Creed Mirage nog in aanbouw zal zijn als Basim er op bezoek komt.

Snel meerdere kills

Onder de hoede van Roshan en de Hidden Ones groeit Basim dus uit tot een volleerd sluipmoordenaar. Dat gaat uiteraard in stapjes, waarbij Basim ook zal groeien in rang. Wanneer hij de rang van Master Assassin zal hebben bereikt, draagt hij het bekende witte pak met rode details dat we kennen van klassieke assassins als Altaïr en Ezio. Net als die twee kan Basim zich al rennend over en onder obstakels door de stad verplaatsen, want parkour blijft een belangrijk onderdeel van het spel, ook in Mirage. Basim beschikt echter ook over nieuwe trucs. Zo heeft hij een speciale focusmodus waarmee de tijd wat vertraagd wordt en de speler snel meerdere doelwitten kan aanwijzen, die Basim daarna razendsnel ombrengt. Op die manier kan de speler snel meerdere stealth-kills achter elkaar maken.

De samenwerking met een vogel is onderhand ook een vast aspect van Assassin’s Creed-games en dit onderdeel blijft behouden in Assassin’s Creed Mirage. Basim heeft een keizerarend luisterend naar de naam Enkidu. Spelers kunnen vanuit het perspectief van de vogel vijanden en waardevolle loot taggen, zoals dat al langer kan in Assassin’s Creed-games. Nieuw is echter dat er nu specifieke boogschutters zijn die het op de arend hebben gemunt. De speler kan ervoor kiezen deze boogschutters uit te schakelen, zodat Enkidu de omgeving rustig kan verkennen, maar die stap overslaan en ‘blind’ aan een missie beginnen is ook een optie. Of het een succesvolle optie zal zijn, is vooralsnog zeer de vraag, want de nadruk ligt in Mirage meer op stealth gameplay dan in Origins, Odyssey en Valhalla het geval was.

'Stealth loop' als basis

Dat laatste lijkt, zelfs zonder al in-game beelden van Mirage te hebben gezien, al wel duidelijk. In de presentatie over het spel omschreven de makers de ‘stealth loop’ van het ongezien vinden van je doelwit, het uitschakelen van je doelwit en het verdwijnen na het plegen van de aanslag als de basis van de gameplay. Om spelers daarbij te helpen heeft Ubisoft het detectiesysteem en de feedback die spelers daaruit krijgen aangepakt en verbeterd. Spelers zouden nu duidelijker moeten zien welke vijand ze op het spoor is en hoe ver die vijand weg is. Basim beschikt daarnaast over speciale tools die hem kunnen helpen ongezien te blijven, zoals mijnen en een blowdart.

Natuurlijk zul je in en om Bagdad genoeg vijanden tegenkomen, maar de gameplay van de oude Assassin’s Creed-games piekte altijd bij de voor het verhaal belangrijke assassinations en dat zal in Mirage niet anders zijn. Ubisoft noemt dit Black Box-missies. Binnen deze missies heeft de speler een bepaalde mate van vrijheid om te bepalen op welke manier Basim zijn doelwit zal uitschakelen en ook dat is een aspect dat we kennen uit de Assassin’s Creed-games die we speelden toen Ezio Auditore nog de grote held was.

Vrijheid is een lastige term voor deze Assassin’s Creed, want het spel volgt natuurlijk op een trilogie waarin de speler steevast de vrijheid had op een open wereld te verkennen. Nu ja, die vrijheid was relatief, want de gebieden waren onderverdeeld in niveaus en als je al te vroeg een gebied inging waar de vijanden veel sterker waren, dan beleefde je niet echt een leuke tijd. Maar toch: je kon gaan en staan waar je wilde en de missies of extra activiteiten doen waar je zin in had. Mirage is meer lineair, maar behoudt desondanks toch wat aspecten van die vrijheid. Zo is Bagdad, voor zover we dat nu kunnen inschatten, helemaal of grotendeels vrij begaanbaar. Daarnaast is het zo dat spelers af en toe ook een setje missies krijgen die op willekeurige volgorde kunnen worden afgerond. Zo blijft een klein aspect van dat ‘doen waar je zin hebt’ toch behouden.

We refereerden al een paar keer naar de presentatie die we hebben gekregen over Assassin’s Creed Mirage. Buiten de trailer die getoond is tijdens Ubisoft Forward en wat artwork hebben wij dus ook nog niets gezien. Dat maakt het lastig om iets te zeggen over de technische kant van de game. Het ligt voor de hand dat Mirage met de Ubisoft Anvil-engine gemaakt wordt, maar welke verbeteringen daarin te vinden zijn blijft vooralsnog onduidelijk. Wel gaf Ubisoft alvast mee dat Bagdad als een drukbevolkte, levendige stad moet overkomen en dat alle animaties, en dan met name die rond het uitvoeren van assassinations, helemaal nieuw zijn gemaakt voor Mirage. Dat klinkt alvast leuk, maar totdat we de game zelf in actie zien kunnen we hier verder weinig over zeggen.

Voorlopige conclusie

Het duurt nog even voor we Assassin’s Creed Mirage echt op waarde kunnen schatten, maar mocht je voor nu maar één element over het spel onthouden, laat het dan zijn dat Ubisoft met deze game terug gaat naar de basis van de franchise. Eén stad als voornaamste plaats van handeling, een personage die zich opwerkt binnen de Assassins en een minder open, meer lineaire structuur, waarin specifieke assassination-missies die belangrijk zijn voor het verhaal een hoofdrol opeisen. Het is het recept dat games als Assassin’s Creed II veel succes heeft gebracht en het is zeker niet uitgesloten dat het voor Mirage ook uitstekend werkt, maar het is nu nog te vroeg om daar verder iets zinnigs over te zeggen. Assassin’s Creed Mirage komt in 2023 uit voor Xbox One, Xbox Series X en S, PlayStation 4 en PlayStation 5, Amazon Luna en voor Windows via de Ubisoft Store en de Epic Games Store.