Gameplaybeelden mobiel Assassin's Creed-spel Codename Jade zijn online gelekt

Er is een video gepubliceerd op Facebook en Reddit die gameplaybeelden laat zien van het aankomende mobiele Assassin's Creed-spel. Ubisoft heeft zelf nog geen gameplaybeelden getoond van het spel, dat Codename Jade heet.

De originele Facebook-upload van de beelden door Tiger White is niet meer beschikbaar, maar de video is zaterdag op Reddit geplaatst door de gebruiker dattuu. De video, die in totaal drie minuten duurt, begint met de speler die over de Chinese Muur rent te midden van een gevecht. De gebruikersinterface en vormgeving doen denken aan de nieuwere Assassin's Creed-spellen, vooral Assassin's Creed Odyssey. De speler vecht vervolgens tegen een vijand van level 40.

Na het gevecht is te zien dat de speler een zipline gebruikt om van de muur af te komen. De gameplay gaat dan over in een tussenscène zonder voice-acting, maar wel met geluidseffecten die overeenkomen met de acties in de scene. Het is mogelijk dat er later nog vertolkende stemmen worden toegevoegd aan de game, omdat de beelden uitwijzen dat het hier om een vroege build van de game gaat.

In september heeft Ubisoft vier Assassin's Creed-spellen aangekondigd. De eerste daarvan is Mirage, dat zich afspeelt in Baghdad in de negende eeuw. De game moet in 2023 verschijnen voor Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 en Amazon Luna.

De drie andere spellen hebben nog geen definitieve namen, maar heten Codename Red, Codename Jade en Codename Hexe. Red wordt een volwaardige Assassin’s Creed-game die zich in het feodale Japan afspeelt en Jade is een mobile game met China als setting. Over Hexe is inhoudelijk nog niets bekend, anders dan dat het een horror-achtige setting lijkt te krijgen.