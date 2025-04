'Ubisoft onthult zaterdag meerdere Assassin's Creed-games'

Tijdens het komende Ubisoft Forward-evenement, dat op zaterdagavond zal plaatsvinden, gaat Ubisoft meerdere nieuwe Assassin's Creed-games onthullen. Althans, dat schrijft gamejournalist Tom Henderson die vaker vroegtijdig betrouwbare informatie naar buiten brengt.

Tijdens de Ubisoft Forward-livestream, die zaterdag om 21:00 uur begint, zal de uitgever allereerst dieper ingaan op Assassin’s Creed Mirage, schrijft Henderson. Inmiddels kan Tweakers bevestigen dat deze titel inderdaad zaterdag zal worden onthuld. Vorige week werd het bestaan van deze game bekend na een lek op sociale media, waarna Ubisoft het bestaan van de game officieel bevestigde. Het bedrijf gaf nog geen details, maar het is al duidelijk dat spelers in de huid van Basim kruipen en zullen opereren in de Iraakse hoofdstad Bagdad.

Daarnaast worden volgens Henderson twee andere games onthuld: Project Red en Project Hexe. Eerstgenoemde brengt spelers naar Japan. Henderson noemt daarbij concept art waarop een vrouwelijke samoerai-achtige sluipmoordenaar is te zien, maar volgens hem zullen spelers waarschijnlijk in zowel als een mannelijke en een vrouwelijke hoofdpersoon kunnen spelen.

Project Hexe, wat eerder zou zijn aangeduid als Project Neo, zou in ontwikkeling zijn bij Ubisoft Montreal en zou moeten leiden tot de donkerste Assassin's Creed-game tot nu toe. Deze game wordt volgens de gamejournalist gesitueerd in Centraal-Europa in de zestiende eeuw.

Verder zou Ubisoft ook meer informatie delen over Project Jade. Dit moet een mobiele Assassin's Creed-game zijn die zich in China afspeelt. Daarnaast zou de uitgever de laatste Assassin’s Creed Valhalla-dlc aankondigen. Het is volgens Henderson nog onduidelijk of er meer informatie volgt over Project Nexus, een Assassin's Creed-vr-game die in ontwikkeling is.

Het is mogelijk dat Ubisoft ook meer bekendmaakt over Assassin’s Creed Infinity. Gamejournalist Jason Schreier stelde vorig jaar dat de gameuitgever aan dit project werkt en dat het kan gaan om een game volgens het live servicemodel, maar dat het ook een soort hub kan worden waarbij meerdere Assassin's Creed-games speelbaar zijn.

Henderson zegt zich te baseren op informatie die hij al enkele maanden in bezit heeft en dat meerdere nieuwe bronnen de informatie hebben bevestigd. Door dat laatste zegt hij nu pas genoeg vertrouwen te hebben om ermee naar buiten te treden. Over releasedata is nog geen informatie bekend, maar dat volgt wellicht tijdens de Ubisoft Forward-livestream.