Assassin's Creed Preview

Assassin's Creed op mobiel

Titel Assassin's Creed Codename Jade Platform iOS, Android

(mogelijk later naar andere platformen) Ontwikkelaar Level Infinite Uitgever Ubisoft Releasedatum Nog niet bekend Dat Assassin’s Creed een belangrijke franchise is voor Ubisoft, is geen nieuws. Hoe belangrijk de serie rond het gilde der assassijnen is, blijkt de laatste jaren echter pas goed. Nadat Ubisoft vorig jaar al niet minder dan vier afzonderlijke Assassin’s Creed-games aankondigde, pakte het tijdens zijn Ubisoft Forward-presentatie dit jaar uit met beelden van drie van die nieuwe titels. Samen beslaan ze het volledige gamingspectrum: een traditionele release voor pc en de nieuwste consoles, een game voor mobiele platformen en een VR-game, die in elk geval met Meta Quest 2 en PlayStation VR2 te spelen zal zijn. Zijn het mooie tijden voor fans van de franchise of is het ouderwetse uitmelkerij die afbreuk zou kunnen doen aan de franchise? De tijd zal het leren. In dit artikel vind je in elk geval alles wat Ubisoft mij liet zien van Assassin’s Creed Mirage, Nexus VR en Codename Jade tijdens een presentatie die ik te zien kreeg in de week voor Ubisoft Forward. Die projecten komen natuurlijk niet allemaal tegelijk op de markt. Mirage staat gepland voor een release in oktober, maar VR-game Nexus en Codename Jade hebben nog geen releasedatum. Toch is Codename Jade als eerste aan de beurt. Ontwikkelstudio Level Infinite start deze zomer namelijk met publieke bètatests, waarvoor gamers zich vanaf 12 juni kunnen aanmelden. Laten we dit overzicht dan dus maar met Jade beginnen, dan weet je meteen waar je je dan eigenlijk voor aanmeldt. Primair op iOS? Assassin’s Creed Codename Jade is een mobilefirstgame die in ontwikkeling is voor iOS en Android. Opvallend genoeg meldde de ontwikkelaar tijdens de presentatie dat de ‘technische alpha’ op iOS eind vorig jaar afgerond was, zonder Android te noemen. Het lijkt er dus op dat de game primair ontwikkeld wordt voor iOS, waarna de game overgezet zal worden naar Android. Of dat voor de kwaliteit iets uitmaakt, is uiteraard nog niet te zeggen, maar het viel wel op. Wat ook opviel, is de uitmuntende grafische kwaliteit van wat Ubisoft liet zien van deze game. We zagen geen echte gameplay, dus het uiteindelijke niveau kan best iets lager liggen, maar zelfs dan lijkt Codename Jade het prima te doen op grafisch gebied. Dat heeft de game dan te danken aan de Unreal Engine, waarbij de makers niet verder specificeren om welke versie van de engine het gaat. Hoe de game technisch ook in elkaar steekt, het resultaat oogt dus vooralsnog uitstekend. Dat resultaat is, concreter omschreven, een prachtig uitziend Chinees landschap. Assassin’s Creed Codename Jade speelt zich af in het oude China, in de tijd van de Qin-dynastie. Het is een tijdperk waarin China na een lange periode van oorlogen werd verenigd tot een keizerrijk en waarin de Chinese Muur aan de noordkant van het rijk de vorm kreeg die we nu nog kennen. Ook is het een periode waarin China handelsroutes met het westen opende. Mogelijk is dat ook de connectie met het overkoepelende verhaal van Assassin’s Creed. Codename Jade komt op de tijdlijn van de serie in elk geval terecht tussen Assassin’s Creed Odyssey en Assassin’s Creed Origins. Hoe het verhaal aansluit op die verhalen is uiteraard nog niet duidelijk, maar de makers hintten al wel naar een herkenbaar personage dat dienst doet als mentor van de jonge assassin-in-wording in Codename Jade. De geheimen van de Qin-dynastie Die jonge assassin is de speler uiteraard. Level Infinite spreekt van ‘het ontrafelen van de geheimen van de Qin-dynastie’ en ‘de strijd aangaan met de grootmachten van die tijd.’ Het klinkt dus alsof niet alles bij de Qins even zuivere koffie is, maar vooralsnog weet ik te weinig over het verhaal om daar verder op in te gaan. Wel weet ik dat de game zich op allerlei plaatsen in en rond het Chinese rijk afspeelt, waarbij natuurlijk de grensgebieden met de Chinese Muur aan bod komen, maar de keizerlijke hoofdstad Xianyang zit in de game. De beelden die Ubisoft toonde van deze omgevingen, zouden niet misstaan in een normale release voor consoles, maar zoals eerder aangegeven: even afwachten hoe dat er straks in-game allemaal uitziet. De vergelijking met de normale Assassin’s Creed-games is er overigens geen die ik per se wil maken. Het is de ontwikkelaar die meermaals aangeeft dat Codename Jade in alles een Assassin’s Creed-game moet zijn, zoals gamers dat gewend zijn. Dat betekent: een grote open wereld, een goed verhaal binnen een historische setting en alle facetten van de gameplay die door de jaren heen synoniem zijn geworden met Assassin’s Creed. Vooral dat laatste brengt uitdagingen met zich mee. In de presentatie horen we de ontwikkelaar zeggen: "De besturing is een zorgenkindje voor actiegames op mobile. We zorgen ervoor dat de overstap van controller naar touchscreen natuurlijk en intuïtief aanvoelt." Daarbij worden assassinations, parkours, gevechten en het verkennen van de open wereld als losse aspecten aangeduid die allemaal even goed zouden moeten werken. Dat is nogal een claim. Ik ben niet de ervarenste ‘touchscreengamer’, dus wellicht niet de beste graadmeter, maar ik ken maar weinig games die ik lekker vind spelen op een touchscreen. Dan heb ik liever een oplossing als de Backbone One, waardoor je gewoon met de normale controllerknoppen kunt spelen. Level Infinite lijkt er echter van overtuigd dat de game ook met touchscreen goed te spelen zal zijn, dus wie weet kan Codename Jade op dat vlak verrassen. Voorlopige conclusie En verder? En verder eigenlijk nog niets. Het verhaal over Codename Jade was: dit is het plan; dit moet het worden, maar als je zegt ‘typische Assassin’s Creed-game’, dan is daar verder weinig uitleg meer bij nodig. De echte vraag is hoe dat concept op mobiele platformen uit de verf komt. ‘Graphics die het niveau van consoles benaderen’ en ‘touchscreencontrols die natuurlijk en intuïtief zijn’ zijn mooie claims, maar tot ik de game in actie zie en de besturing kan uitproberen, is het gebakken lucht. Die gebakken lucht oogt en klinkt vooralsnog best prima. Als het uiteindelijke product in de buurt kan komen van wat er geschetst wordt, dan kan Codename Jade zomaar een van de indrukwekkendste mobiele games tot nu toe worden. Het kan echter ook allemaal flink tegenvallen, wat voor Ubisoft natuurlijk ook niet de eerste keer zou zijn. Kortom: de potentie is er zeker en ik ben zeer benieuwd naar het resultaat, maar nog lang niet overtuigd. De komende zomer zullen de eerste gamers aan de slag gaan met Codename Jade en dan zal waarschijnlijk meer duidelijk worden over hoe de game er daadwerkelijk voor staat.

Ezio, Kassandra en Connor in VR

Titel Assassin's Creed Nexus VR Platform Meta Quest Ontwikkelaar Diverse Ubisoft-studio's Uitgever Ubisoft Releasedatum Eind 2023 Dan door naar het project dat ik het interessantste van de drie vindt: Assassin’s Creed Nexus VR. Dit is het VR-project dat Ubisoft in ontwikkeling heeft en waarin je als gamer in de huid kruipt van een assassin. Dat levert meteen veel vragen op, zoals: hoe werkt dat met het snelle parkour waarmee je je in Assassin’s Creed-games normaal door de straten en over daken heen beweegt? Hoe vertalen de eveneens snelle gevechten zich naar spelen in virtual reality? En hoe heftig kickt je hoogtevrees in als je de welbekende ‘leap of faith’ moet doen als assassin in VR? Veel daarvan zal moeten blijken als we de game kunnen spelen, maar in een presentatie lichtte Ubisoft alvast een tipje van de sluier op. Terug naar bekende Assassin's Creed-helden Assassin’s Creed Nexus VR speelt zich niet af op een specifieke plek of in een specifieke tijd in de geschiedenis, maar doet meerdere tijdperken en plaatsen aan. De speler kruipt daarbij in de huid van bekende hoofdpersonages uit eerdere games, te weten Ezio Auditore, Kassandra en Connor Kenway. De sleutel die deze drie iconen met elkaar verbindt, ligt in het heden. Nexus VR schotelt gamers een scenario voor waarin je herinneringen, of die van je voorouders, min of meer tegen je gebruikt kunnen worden. Tenminste, dat is wat er zou kunnen gebeuren als Abstergo Industries slaagt in zijn opzet. Het bedrijf ontwikkelde de Animus-machine om via nazaten van oude assassins in hun geschiedenis te kunnen duiken, maar wil die technologie kunnen toepassen op alle mensen. Daarvoor is een stuk technologie nodig dat ergens in de geschiedenis zoek is geraakt. Je raadt het al: Kassandra, Ezio en Conner zijn allen in aanraking geweest met deze tech en dus duikt Abstergo tijdens de zoektocht in hun verleden. De speler speelt daarbij de rol van infiltrant, als deel van een groep die probeert te verhinderen dat Abstergo de voorwerpen in handen krijgt waar het naar op zoek is. Zo kom je vanuit de Animus-machines van Abstergo dus weer in de oudheid terecht. De personages waarin je je verplaatst, zijn natuurlijk bekend. Voor de volledigheid: Ezio Auditore uit Firenze was het hoofdpersonage van Assassin’s Creed II, Brotherhood en Revelations en beleefde zijn avonturen in onder meer Venetië, Florence, Rome en Constantinopel. Connor Kenway leerden we kennen in en rond Boston en New York in Assassin’s Creed III en Kassandra was samen met broer Alexios in een recenter verleden cohoofdpersonage van Assassin’s Creed Odyssey, dat zich in de Griekse oudheid afspeelde. Een grappig feitje daarover is dat in 2021 de regisseur van Assassin’s Creed Odyssey meldde dat ongeveer twee derde van de gamers ervoor koos om het avontuur met Alexios te spelen en niet met Kassandra. Binnen de canon van het Assassin’s Creed-universum is het Kassandra die de heldendaden verrichtte in Odyssey, niet Alexios. Dat maakt het logisch dat gamers in Nexus VR dus ook in de huid kruipen van Kassandra en niet van Alexios. Nexus VR voegt voor elk van bovenstaande personages een nieuw hoofdstuk toe aan hun vaak toch al imposante geschiedenis. Van Ezio zien we een nieuw hoofdstuk, waarover we nog weinig weten, anders dan dat het draait om gestolen schatten en wraak en dat er een aantal personages in voorkomt dat we kennen uit Ezio’s originele trilogie. Uit het artwork valt op te maken dat het hoofdstuk zich af lijkt te spelen in Venetië. Kassandra vinden we in Athene, in de tijd van de Dertig Tirannen, die de macht grepen nadat Athene grote verliezen had geleden tijdens de Tweede Peloponnesische Oorlog. Over Connors verhaal in Nexus VR weten we het minst: hij raakt verwikkeld in een plot vol leugens, bedrog en verraad tijdens de Amerikaanse Revolutie in de achttiende eeuw. Hoe nietszeggend kan een omschrijving zijn? Misselijk door parkour in VR? Dat is verder ook niet erg. Belangrijk is: hoe ziet de gameplay eruit? Net als de makers van Codename Jade, hameren de ontwikkelaars achter Nexus VR erop dat de basiselementen van Assassin’s Creed-games allemaal vertegenwoordigd moeten zijn. Voor Nexus VR begint dat bij de spelwereld. Alles in de spelwereld kan beklommen worden en gamers kunnen zich met parkour voortbewegen. Hoe dat eruit moet komen te zien, hebben we alleen in ‘prege­ren­derde animaties’ gezien en niet in gameplay. Ik zie het ook nog niet voor me. De plotselinge sprongen naar beneden die horen bij parkour, klinken uitdagend voor VR, waarin al te plotselinge bewegingen voor misselijkheid kunnen zorgen. Het klimmen zal vast goed gaan, hebben tig andere games al uitstekend voorgedaan, maar de rest blijft nog onduidelijk. Over het vechten weten we al wat meer. Zo kun je het bekende ‘hidden blade’ gebruiken door een bepaalde polsbeweging te maken. Je zwaard of tomahawk pak je van je heup en zwaai je daarna rond om aan te vallen en te verdedigen. Ubisoft spreekt daarbij van een vechtsysteem dat een natuurlijke manier van vechten moet bevorderen. Er zijn meer VR-games waarin je met een zwaard vecht en die zijn niet allemaal even succesvol, dus hoe lekker dit uiteindelijk aanvoelt, valt af te wachten. Boogschieten zien we dan wel weer goedkomen: boog in de ene hand en pijlen pakken van achter je schouder is een beproefd concept en werkte voor Horizon: Call of the Mountain ook prima. De losse onderdelen zijn er dus. De vraag is alleen nog op welke manier de game je vraagt ze toe te passen. In de stilstaande beelden zagen we veelal één vijand tegelijk. Dat zou goed werken voor VR, maar niet stroken met hoe gevechten normaal werkten in Assassin’s Creed. De speler heeft trouwens ook invloed op hoe gevechten eruitzien en of er überhaupt veel gevochten moet worden. De missies in Assassin’s Creed Nexus VR kennen geen vooraf vastgelegde route. Spelers kunnen kiezen of ze willen sneaken en infiltreren om hun doelwit te bereiken, of dat ze gebruikmaken van klimmen en parkour of van hun vaardigheden als vechtjas om de missie te volbrengen. Een laatste puntje dat goed is om te vermelden, is dat Ubisoft ook rekening houdt met gamers die minder goed tegen VR kunnen. Niet dat de game zonder VR-set te spelen is, maar er kan bijvoorbeeld wel teleportlocomotion gebruikt worden. Het idee van vloeiende parkour valt dan waarschijnlijk een beetje weg, maar dat is beter dan de game niet kunnen spelen omdat je er te misselijk van wordt. Daarnaast heb je de optie om met vignetting een deel van je perifere visie af te schermen en kunnen spelers met hoogtevrees onder andere hulp vinden in het tonen van een in-game grid, wat de effecten van hoogtevrees zou moeten verminderen. Voorlopige conclusie Assassin’s Creed II en Brotherhood zijn voor mij persoonlijk mijn favoriete games in de serie. Het helpt dat die games verschenen in een tijd dat de serie nog nieuw was en zich nog niet meermaals opnieuw hoefde uit te vinden. Dat verandert echter niets aan het feit dat ik de kans om een nieuw avontuur te spelen waarin Ezio een hoofdrol heeft, met beide handen aangrijp. Letterlijk. Dat is natuurlijk waar het om gaat: Assassin’s Creed spelen vanuit een eerstepersoonsperspectief, in virtual reality. Dat is om minstens twee redenen bij voorbaat al tof: het is een kans om de wereld van Assassin’s Creed eens op een andere manier te zien en het zorgt voor wat broodnodige nieuwe, hoogwaardige content voor in elk geval Meta Quest. Ik kan me overigens niet voorstellen dat deze game niet ook naar PlayStation VR2 komt. Tegelijkertijd weten we dat dat wel de realiteit is bij bijvoorbeeld F1 23, dat wel op pc in VR te spelen is, maar niet op PlayStation 5. Nog even afwachten dus.

Assassin's Creed Mirage