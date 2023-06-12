Door Jurian Ubachs

Redacteur

Feedback • 12-06-2023 20:15 32

Assassin's Creed Preview

Alles over Mirage, Nexus VR en Codename Jade

12-06-2023 • 20:15

32

Multipage-opmaak

Assassin's Creed op mobiel

Titel Assassin's Creed Codename Jade

Assassins Creed Codename Jade
Platform iOS, Android
(mogelijk later naar andere platformen)
Ontwikkelaar Level Infinite
Uitgever Ubisoft
Releasedatum Nog niet bekend

Dat Assassin’s Creed een belangrijke franchise is voor Ubisoft, is geen nieuws. Hoe belangrijk de serie rond het gilde der assassijnen is, blijkt de laatste jaren echter pas goed. Nadat Ubisoft vorig jaar al niet minder dan vier afzonderlijke Assassin’s Creed-games aankondigde, pakte het tijdens zijn Ubisoft Forward-presentatie dit jaar uit met beelden van drie van die nieuwe titels. Samen beslaan ze het volledige gamingspectrum: een traditionele release voor pc en de nieuwste consoles, een game voor mobiele platformen en een VR-game, die in elk geval met Meta Quest 2 en PlayStation VR2 te spelen zal zijn. Zijn het mooie tijden voor fans van de franchise of is het ouderwetse uitmelkerij die afbreuk zou kunnen doen aan de franchise? De tijd zal het leren. In dit artikel vind je in elk geval alles wat Ubisoft mij liet zien van Assassin’s Creed Mirage, Nexus VR en Codename Jade tijdens een presentatie die ik te zien kreeg in de week voor Ubisoft Forward.

Die projecten komen natuurlijk niet allemaal tegelijk op de markt. Mirage staat gepland voor een release in oktober, maar VR-game Nexus en Codename Jade hebben nog geen releasedatum. Toch is Codename Jade als eerste aan de beurt. Ontwikkelstudio Level Infinite start deze zomer namelijk met publieke bètatests, waarvoor gamers zich vanaf 12 juni kunnen aanmelden. Laten we dit overzicht dan dus maar met Jade beginnen, dan weet je meteen waar je je dan eigenlijk voor aanmeldt.

Primair op iOS?

Assassin’s Creed Codename Jade is een mobilefirstgame die in ontwikkeling is voor iOS en Android. Opvallend genoeg meldde de ontwikkelaar tijdens de presentatie dat de ‘technische alpha’ op iOS eind vorig jaar afgerond was, zonder Android te noemen. Het lijkt er dus op dat de game primair ontwikkeld wordt voor iOS, waarna de game overgezet zal worden naar Android. Of dat voor de kwaliteit iets uitmaakt, is uiteraard nog niet te zeggen, maar het viel wel op. Wat ook opviel, is de uitmuntende grafische kwaliteit van wat Ubisoft liet zien van deze game. We zagen geen echte gameplay, dus het uiteindelijke niveau kan best iets lager liggen, maar zelfs dan lijkt Codename Jade het prima te doen op grafisch gebied. Dat heeft de game dan te danken aan de Unreal Engine, waarbij de makers niet verder specificeren om welke versie van de engine het gaat.

Assassins Creed Codename Jade

Hoe de game technisch ook in elkaar steekt, het resultaat oogt dus vooralsnog uitstekend. Dat resultaat is, concreter omschreven, een prachtig uitziend Chinees landschap. Assassin’s Creed Codename Jade speelt zich af in het oude China, in de tijd van de Qin-dynastie. Het is een tijdperk waarin China na een lange periode van oorlogen werd verenigd tot een keizerrijk en waarin de Chinese Muur aan de noordkant van het rijk de vorm kreeg die we nu nog kennen. Ook is het een periode waarin China handelsroutes met het westen opende. Mogelijk is dat ook de connectie met het overkoepelende verhaal van Assassin’s Creed. Codename Jade komt op de tijdlijn van de serie in elk geval terecht tussen Assassin’s Creed Odyssey en Assassin’s Creed Origins. Hoe het verhaal aansluit op die verhalen is uiteraard nog niet duidelijk, maar de makers hintten al wel naar een herkenbaar personage dat dienst doet als mentor van de jonge assassin-in-wording in Codename Jade.

De geheimen van de Qin-dynastie

Die jonge assassin is de speler uiteraard. Level Infinite spreekt van ‘het ontrafelen van de geheimen van de Qin-dynastie’ en ‘de strijd aangaan met de grootmachten van die tijd.’ Het klinkt dus alsof niet alles bij de Qins even zuivere koffie is, maar vooralsnog weet ik te weinig over het verhaal om daar verder op in te gaan. Wel weet ik dat de game zich op allerlei plaatsen in en rond het Chinese rijk afspeelt, waarbij natuurlijk de grensgebieden met de Chinese Muur aan bod komen, maar de keizerlijke hoofdstad Xianyang zit in de game. De beelden die Ubisoft toonde van deze omgevingen, zouden niet misstaan in een normale release voor consoles, maar zoals eerder aangegeven: even afwachten hoe dat er straks in-game allemaal uitziet.

De vergelijking met de normale Assassin’s Creed-games is er overigens geen die ik per se wil maken. Het is de ontwikkelaar die meermaals aangeeft dat Codename Jade in alles een Assassin’s Creed-game moet zijn, zoals gamers dat gewend zijn. Dat betekent: een grote open wereld, een goed verhaal binnen een historische setting en alle facetten van de gameplay die door de jaren heen synoniem zijn geworden met Assassin’s Creed. Vooral dat laatste brengt uitdagingen met zich mee. In de presentatie horen we de ontwikkelaar zeggen: "De besturing is een zorgenkindje voor actiegames op mobile. We zorgen ervoor dat de overstap van controller naar touchscreen natuurlijk en intuïtief aanvoelt." Daarbij worden assassinations, parkours, gevechten en het verkennen van de open wereld als losse aspecten aangeduid die allemaal even goed zouden moeten werken. Dat is nogal een claim. Ik ben niet de ervarenste ‘touchscreengamer’, dus wellicht niet de beste graadmeter, maar ik ken maar weinig games die ik lekker vind spelen op een touchscreen. Dan heb ik liever een oplossing als de Backbone One, waardoor je gewoon met de normale controllerknoppen kunt spelen. Level Infinite lijkt er echter van overtuigd dat de game ook met touchscreen goed te spelen zal zijn, dus wie weet kan Codename Jade op dat vlak verrassen.

Assassins Creed Codename Jade

Voorlopige conclusie

En verder? En verder eigenlijk nog niets. Het verhaal over Codename Jade was: dit is het plan; dit moet het worden, maar als je zegt ‘typische Assassin’s Creed-game’, dan is daar verder weinig uitleg meer bij nodig. De echte vraag is hoe dat concept op mobiele platformen uit de verf komt. ‘Graphics die het niveau van consoles benaderen’ en ‘touchscreencontrols die natuurlijk en intuïtief zijn’ zijn mooie claims, maar tot ik de game in actie zie en de besturing kan uitproberen, is het gebakken lucht. Die gebakken lucht oogt en klinkt vooralsnog best prima. Als het uiteindelijke product in de buurt kan komen van wat er geschetst wordt, dan kan Codename Jade zomaar een van de indrukwekkendste mobiele games tot nu toe worden. Het kan echter ook allemaal flink tegenvallen, wat voor Ubisoft natuurlijk ook niet de eerste keer zou zijn. Kortom: de potentie is er zeker en ik ben zeer benieuwd naar het resultaat, maar nog lang niet overtuigd. De komende zomer zullen de eerste gamers aan de slag gaan met Codename Jade en dan zal waarschijnlijk meer duidelijk worden over hoe de game er daadwerkelijk voor staat.

Ezio, Kassandra en Connor in VR

Titel Assassin's Creed Nexus VR

Assassins Creed Nexus VR
Platform Meta Quest
Ontwikkelaar Diverse Ubisoft-studio's
Uitgever Ubisoft
Releasedatum Eind 2023

Dan door naar het project dat ik het interessantste van de drie vindt: Assassin’s Creed Nexus VR. Dit is het VR-project dat Ubisoft in ontwikkeling heeft en waarin je als gamer in de huid kruipt van een assassin. Dat levert meteen veel vragen op, zoals: hoe werkt dat met het snelle parkour waarmee je je in Assassin’s Creed-games normaal door de straten en over daken heen beweegt? Hoe vertalen de eveneens snelle gevechten zich naar spelen in virtual reality? En hoe heftig kickt je hoogtevrees in als je de welbekende ‘leap of faith’ moet doen als assassin in VR? Veel daarvan zal moeten blijken als we de game kunnen spelen, maar in een presentatie lichtte Ubisoft alvast een tipje van de sluier op.

Terug naar bekende Assassin's Creed-helden

Assassin’s Creed Nexus VR speelt zich niet af op een specifieke plek of in een specifieke tijd in de geschiedenis, maar doet meerdere tijdperken en plaatsen aan. De speler kruipt daarbij in de huid van bekende hoofdpersonages uit eerdere games, te weten Ezio Auditore, Kassandra en Connor Kenway. De sleutel die deze drie iconen met elkaar verbindt, ligt in het heden. Nexus VR schotelt gamers een scenario voor waarin je herinneringen, of die van je voorouders, min of meer tegen je gebruikt kunnen worden. Tenminste, dat is wat er zou kunnen gebeuren als Abstergo Industries slaagt in zijn opzet. Het bedrijf ontwikkelde de Animus-machine om via nazaten van oude assassins in hun geschiedenis te kunnen duiken, maar wil die technologie kunnen toepassen op alle mensen. Daarvoor is een stuk technologie nodig dat ergens in de geschiedenis zoek is geraakt. Je raadt het al: Kassandra, Ezio en Conner zijn allen in aanraking geweest met deze tech en dus duikt Abstergo tijdens de zoektocht in hun verleden. De speler speelt daarbij de rol van infiltrant, als deel van een groep die probeert te verhinderen dat Abstergo de voorwerpen in handen krijgt waar het naar op zoek is.

Assassins Creed Nexus VR

Zo kom je vanuit de Animus-machines van Abstergo dus weer in de oudheid terecht. De personages waarin je je verplaatst, zijn natuurlijk bekend. Voor de volledigheid: Ezio Auditore uit Firenze was het hoofdpersonage van Assassin’s Creed II, Brotherhood en Revelations en beleefde zijn avonturen in onder meer Venetië, Florence, Rome en Constantinopel. Connor Kenway leerden we kennen in en rond Boston en New York in Assassin’s Creed III en Kassandra was samen met broer Alexios in een recenter verleden cohoofdpersonage van Assassin’s Creed Odyssey, dat zich in de Griekse oudheid afspeelde. Een grappig feitje daarover is dat in 2021 de regisseur van Assassin’s Creed Odyssey meldde dat ongeveer twee derde van de gamers ervoor koos om het avontuur met Alexios te spelen en niet met Kassandra. Binnen de canon van het Assassin’s Creed-universum is het Kassandra die de heldendaden verrichtte in Odyssey, niet Alexios. Dat maakt het logisch dat gamers in Nexus VR dus ook in de huid kruipen van Kassandra en niet van Alexios.

Nexus VR voegt voor elk van bovenstaande personages een nieuw hoofdstuk toe aan hun vaak toch al imposante geschiedenis. Van Ezio zien we een nieuw hoofdstuk, waarover we nog weinig weten, anders dan dat het draait om gestolen schatten en wraak en dat er een aantal personages in voorkomt dat we kennen uit Ezio’s originele trilogie. Uit het artwork valt op te maken dat het hoofdstuk zich af lijkt te spelen in Venetië. Kassandra vinden we in Athene, in de tijd van de Dertig Tirannen, die de macht grepen nadat Athene grote verliezen had geleden tijdens de Tweede Peloponnesische Oorlog. Over Connors verhaal in Nexus VR weten we het minst: hij raakt verwikkeld in een plot vol leugens, bedrog en verraad tijdens de Amerikaanse Revolutie in de achttiende eeuw. Hoe nietszeggend kan een omschrijving zijn?

Misselijk door parkour in VR?

Dat is verder ook niet erg. Belangrijk is: hoe ziet de gameplay eruit? Net als de makers van Codename Jade, hameren de ontwikkelaars achter Nexus VR erop dat de basiselementen van Assassin’s Creed-games allemaal vertegenwoordigd moeten zijn. Voor Nexus VR begint dat bij de spelwereld. Alles in de spelwereld kan beklommen worden en gamers kunnen zich met parkour voortbewegen. Hoe dat eruit moet komen te zien, hebben we alleen in ‘prege­ren­derde animaties’ gezien en niet in gameplay. Ik zie het ook nog niet voor me. De plotselinge sprongen naar beneden die horen bij parkour, klinken uitdagend voor VR, waarin al te plotselinge bewegingen voor misselijkheid kunnen zorgen. Het klimmen zal vast goed gaan, hebben tig andere games al uitstekend voorgedaan, maar de rest blijft nog onduidelijk.

Assassins Creed Nexus VR

Over het vechten weten we al wat meer. Zo kun je het bekende ‘hidden blade’ gebruiken door een bepaalde polsbeweging te maken. Je zwaard of tomahawk pak je van je heup en zwaai je daarna rond om aan te vallen en te verdedigen. Ubisoft spreekt daarbij van een vechtsysteem dat een natuurlijke manier van vechten moet bevorderen. Er zijn meer VR-games waarin je met een zwaard vecht en die zijn niet allemaal even succesvol, dus hoe lekker dit uiteindelijk aanvoelt, valt af te wachten. Boogschieten zien we dan wel weer goedkomen: boog in de ene hand en pijlen pakken van achter je schouder is een beproefd concept en werkte voor Horizon: Call of the Mountain ook prima.

De losse onderdelen zijn er dus. De vraag is alleen nog op welke manier de game je vraagt ze toe te passen. In de stilstaande beelden zagen we veelal één vijand tegelijk. Dat zou goed werken voor VR, maar niet stroken met hoe gevechten normaal werkten in Assassin’s Creed. De speler heeft trouwens ook invloed op hoe gevechten eruitzien en of er überhaupt veel gevochten moet worden. De missies in Assassin’s Creed Nexus VR kennen geen vooraf vastgelegde route. Spelers kunnen kiezen of ze willen sneaken en infiltreren om hun doelwit te bereiken, of dat ze gebruikmaken van klimmen en parkour of van hun vaardigheden als vechtjas om de missie te volbrengen.

Assassins Creed Nexus VR

Een laatste puntje dat goed is om te vermelden, is dat Ubisoft ook rekening houdt met gamers die minder goed tegen VR kunnen. Niet dat de game zonder VR-set te spelen is, maar er kan bijvoorbeeld wel teleportlocomotion gebruikt worden. Het idee van vloeiende parkour valt dan waarschijnlijk een beetje weg, maar dat is beter dan de game niet kunnen spelen omdat je er te misselijk van wordt. Daarnaast heb je de optie om met vignetting een deel van je perifere visie af te schermen en kunnen spelers met hoogtevrees onder andere hulp vinden in het tonen van een in-game grid, wat de effecten van hoogtevrees zou moeten verminderen.

Voorlopige conclusie

Assassin’s Creed II en Brotherhood zijn voor mij persoonlijk mijn favoriete games in de serie. Het helpt dat die games verschenen in een tijd dat de serie nog nieuw was en zich nog niet meermaals opnieuw hoefde uit te vinden. Dat verandert echter niets aan het feit dat ik de kans om een nieuw avontuur te spelen waarin Ezio een hoofdrol heeft, met beide handen aangrijp. Letterlijk. Dat is natuurlijk waar het om gaat: Assassin’s Creed spelen vanuit een eerstepersoonsperspectief, in virtual reality. Dat is om minstens twee redenen bij voorbaat al tof: het is een kans om de wereld van Assassin’s Creed eens op een andere manier te zien en het zorgt voor wat broodnodige nieuwe, hoogwaardige content voor in elk geval Meta Quest. Ik kan me overigens niet voorstellen dat deze game niet ook naar PlayStation VR2 komt. Tegelijkertijd weten we dat dat wel de realiteit is bij bijvoorbeeld F1 23, dat wel op pc in VR te spelen is, maar niet op PlayStation 5. Nog even afwachten dus.

Assassin's Creed Mirage

Titel Assassin's Creed Mirage

Assassin's Creed Mirage
Platform Pc, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Amazon Luna
Ontwikkelaar Diverse Ubisoft-studio's
Uitgever Ubisoft
Releasedatum Nog niet bekend

Sinds de Ubisoft Forward-presentatie van september vorig jaar, weten we al dat de volgende grote Assassin’s Creed-game zich afspeelt in Bagdad en dat het verhaal begint in het jaar 861, zo’n twintig jaar voor de gebeurtenissen in Assassin’s Creed Valhalla. In dat spel stuit hoofdpersonage Eivor op een gegeven moment op Basim Ibn Ishaq, een lid van het gilde der sluipmoordenaars. Assassin’s Creed Mirage promoveert Basim tot hoofdpersonage en vertelt zijn verhaal.

Meerdere lagen in het verhaal

In de presentatie die we in de aanloop naar Ubisoft Forward kregen te zien, werd meer duidelijk over hoe dat verhaal in elkaar zit. Dat Basim begint als straatdief, door de ‘Hidden Ones’ wordt opgenomen en uitgroeit tot Assassin, dat is helder. Er zit echter een diepere laag in die we tot op heden nog niet eerder hebben waargenomen. Basim blijkt nachtmerries en visioenen te hebben van duistere figuren, die iets met zijn afkomst te maken lijken te hebben. Daarnaast wordt Basim omringd door personages die hun vraagtekens hebben bij de geheimzinnige Hidden Ones. “Alles wat je doet, komt de Hidden Ones ten goede. Dat is een raar soort vrijheid”, geeft een van de personages Basim mee. De vraag in hoeverre Basim zijn nieuwe leermeesters blindelings moet volgen, komt nadrukkelijk naar voren in de nieuwe trailer die Ubisoft heeft vrijgegeven. Het belooft een prima voorzet voor een intrigerend verhaal te zijn.

Assassin's Creed Mirage

Wat we ook al wisten, is dat de game kiest voor een traditionelere aanpak in de flow van de gameplay. In de oude Assassin’s Creed-games moest de speler vaak eerst wat onderzoek doen, voordat een doelwit uitgeschakeld kon worden. Later werd die aanpak overboord gegooid en bracht de missiestructuur je vanzelf naar je doelwitten. Mirage laat spelers dus weer wat meer voorwerk doen. Daarnaast is stealth weer de primaire werkwijze. Uiteraard zit er een vechtsysteem in Mirage, maar de makers omschrijven dat als ‘je back-upoplossing voor wanneer je stealthaanpak is mislukt’. Basim beschikt over allerlei handige trucs om te verdwijnen of ongezien te blijven, zoals rookbommen en pijltjes en messen om vijanden van een afstand mee uit te schakelen.

Matige stream

Wat Ubisoft in vogelvlucht doornam, kregen we daarna ook te zien in de vorm van gameplay. Wel zo fijn, want dat zegt altijd meer dan een presentatiebabbeltje en wat bulletpoints aan informatie. Wel moet ik er meteen bij zeggen: ik zou als ik Ubisoft was, niet kiezen voor een 1080p-stream, maar dat is wel waar we naar keken. Geen game ter wereld slaagt er in zijn grafische pracht over te brengen via een 1080p-stream die ik bekijk op een 4k-beeldscherm. Bovendien zag ik ook de nodige artefacten in de beelden, wat nog eens een aanwijzing is dat dit niet de optimale manier is om een game te laten zien. Dat is jammer, want het zorgt voor een valse start. Zelfs als je weet wat de technische tekortkomingen van de stream zijn, is het lastig om een gevoel van teleurstelling te onderdrukken, want het ziet er niet zo indrukwekkend uit als je van een nieuwe game zou verwachten. Of de game er in werkelijkheid beter uitziet, valt echter ook niet meteen te zeggen. Het is afwachten tot ik het spel in actie zie, dus.

Assassin's Creed Mirage

De gameplayclip begint met Basim, die gebruikmakend van parkours een weg vindt door Bagdad. Daarbij wordt hij gespot door bewakers die hij verder negeert, in lijn met de focus van deze game: de bewakers zijn geen doelwitten, dus zolang Basim snel genoeg kan ontkomen, is er geen reden om het gevecht met hen aan te gaan. In het parkour zien we verder niets verrassends: Basim danst over balken en daken net zoals Eivor of een van de vele andere assassins uit het verleden dat zou hebben gedaan. Dat is een gevoel dat in de minuten daarna blijft hangen. Na een kort gesprek met onder meer Basims mentor Roshan, krijgt de assassin bij Abu Jafar een blowdart, om vijanden van een afstand mee uit te kunnen schakelen. Dat is handig, maar zeker niet de eerste keer dat dat wapen in Assassin’s Creed heeft gezeten. Op zichzelf is dat niet erg; het hidden blade zit er immers ook altijd in. We zijn echter op zoek naar iets dat deze game anders maakt dan alle andere in de serie en op dat vlak is de spoeling tot op heden nog vrij dun.

Contracten

Dat verandert iets als Basim het contracts board benadert. Dit is een bord waarop de contracten staan die de Hidden Ones hebben afgesloten met opdrachtgevers. De contracten staan voor diverse opdrachten en elke opdracht kent een bepaalde parameter waar Basim aan moet voldoen. Dat kan zijn: zorg dat er geen doden vallen, maar ook: zorg dat je geen schade oploopt. Een leuke manier van een extra uitdaging toevoegen aan missies die, zo oogt het althans, optioneel zijn. Basim kiest hier een missie waarvoor hij het paleis van een prins moet binnendringen om daar een dame te bevrijden die ondervraagd wordt. Het contract vraagt Basim de persoon die de ondervraging doet, te elimineren, terwijl hijzelf geen schade mag oplopen.

Assassin's Creed Mirage

De demonstratie gaat vervolgens verder als Basim op het punt staat het paleis te infiltreren. Net als assassins in vorige games, kan Basim op een vliegende metgezel vertrouwen om omgevingen vanuit de lucht te bekijken. Mirage voegt er echter een nieuwe uitdaging aan toe; Basims vijanden weten namelijk dat de Hidden Ones vogels als bondgenoten hebben en er zijn dan ook specifieke soldaten die het op Basims gevleugelde maatje Enkidu gemunt hebben. Basim moet deze snipers dus eerst uitschakelen, voordat Enkidu veilig een verkenningsvlucht over het paleis kan maken. Basim sneakt dus eerst maar naar binnen. Daarbij zien we hem een scan van de omgeving maken waarbij vijanden in de buurt direct rood oplichten, net zoals assassins in vorige games dat konden doen. Vervolgens zien we hoe Basim zich in bosjes verstopt en bij een groepje mensen gaat staan om onopgemerkt te blijven. Enkele momenten sluipen en een paar geruisloze moorden later, heeft Basim de sniper te pakken en kan Enkidu zijn gang gaan.

Teleporteren?

Nadat Enkidu de vijanden heeft aangewezen, gaat Basim aan de slag. Daarbij zien we direct een nieuwe optie. Basim kan vijanden aanwijzen en zo een serie aanslagen op een rij plannen. Dat kost dan een punt uit een speciaal balkje dat tot vijf punten op te laten is. Nadat de vijanden zijn aangewezen, schakelt Basim ze alle drie in korte tijd uit. Daarbij is duidelijk te zien dat dat niet op een volledig natuurlijke manier gaat. Basim lijkt te beschikken over de mogelijkheid om korte stukjes te teleporteren. Dat houdt waarschijnlijk verband met de eerdergenoemde nachtmerries, waarover we op dit moment nog niets weten. Het is in elk geval wel fijn om iets nieuws in de gameplay te zien.

Assassin's Creed Mirage

Voorlopige conclusie

Dat blijft toch wel de overheersende gedachte na het zien van de gameplaybeelden van Assassin’s Creed Mirage. De manier waarop Basim zijn doelwit in de volgende scène uitschakelt en zich uit de voeten maakt, oogt soepel en lekker, maar zeker niet baanbrekend of vernieuwend. Dat is waar ik me nu het meest zorgen om maak. Natuurlijk: Assassin’s Creed is nooit het toonbeeld van innovatie geweest. Het is een van de gameseries die ervoor heeft gezorgd dat gamers zeggen dat Ubisoft goed is in het eindeloos herhalen van een goed werkend concept. Toch heb ik het ‘been there, done that'-gevoel bij het bekijken van een nieuwe Assassin’s Creed-game niet eerder zo sterk gevoeld als nu bij Assassin’s Creed Mirage.

Dat is jammer, want de setting en de insteek van het verhaal zijn sterk genoeg. Het kan nog steeds prima zo zijn dat Assassin’s Creed Mirage een heel sterke game wordt, maar dan zal de gameplay iets meer differentiatie moeten laten zien. Terug gaan naar de basis van de serie is prima, maar dan moet de nostalgie die je probeert aan te spreken, wel voor je werken en niet doorslaan naar ‘ouderwets’ of ‘al te vaak gezien’. Op dit moment durf ik nog niet te voorspellen hoe de balans uitslaat voor Mirage. De releasedatum van 12 oktober is nog vier maanden weg, dus wellicht zijn er nog allerlei aspecten die we nog niet gezien hebben. Mocht dat echter niet zo zijn, dan is het vooralsnog niet Assassin’s Creed Mirage, maar Assassin’s Creed Nexus VR waar ik het meest naar uitkijk binnen de stroom van Assassin’s Creed-games die het komende jaar op ons afkomt.

Multipage-opmaak

Lees meer

Assassin's Creed Mirage

vanaf € 19,64

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Assassin's Creed Mirage - Deluxe Edition

vanaf € 39,99

Alles over dit product

Geen klassieker, wel ouderwets

13 okt 2023 | met video

Geen klassieker, wel ouderwets

Assassin's Creed Mirage Review

156
Ubisoft brengt op 6 juni Assassin's Creed Mirage naar iOS en iPadOS
Ubisoft brengt op 6 juni Assassin's Creed Mirage naar iOS en iPadOS Nieuws van 1 mei 2024
Assassin's Creed Mirage, Xbox Series S|X & One Review Productreview door Linksquest 4
+3 5 van 5 sterren
Assassin's Creed Mirage, Xbox Series S|X & One Review Productreview door G_Dragon 0
+2 3 van 5 sterren
Ubisoft wil niet extra investeren in VR, Assassin's Creed-game 'stelde teleur'
Ubisoft wil niet extra investeren in VR, Assassin's Creed-game 'stelde teleur' Nieuws van 9 februari 2024
Ubisoft vervroegt Assassin's Creed Mirage met een week naar 5 oktober
Ubisoft vervroegt Assassin's Creed Mirage met een week naar 5 oktober Nieuws van 14 augustus 2023
Assassin's Creed Mirage en Alan Wake 2 verschijnen in oktober
Assassin's Creed Mirage en Alan Wake 2 verschijnen in oktober Nieuws van 25 mei 2023
Ubisoft brengt Assassin's Creed-game in feodaal Japan na 2023 uit
Ubisoft brengt Assassin's Creed-game in feodaal Japan na 2023 uit Nieuws van 12 september 2022
Meer producten en artikelen
Games Ubisoft

Reacties (32)

-Moderatie-faq
32
32
12
0
0
18
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Clukers 12 juni 2023 20:42
Ik heb steeds alle assassin's creed games met veel plezier gespeeld. Maar sinds Origins zijn ze wat van het originele pad af geraakt. Origins was op zich wel verfrissend, maar Odyssey vond ik veel te langdradig en Valhalla was leuk maar meer een RPG dan een stealth game (alhoewel de optie voor one hit stealth kills wel wat meer het vertrouwde gevoel gaf). Ik ben eigenlijk wel blij dat ze terug wat meer naar de roots gaan en een meer riginele AC gemaakt hebben. Dit zou ook een kleiner spel zijn, in afwachting van een grotere release in feodaal Japan (AC Red).
En Istanboel doet mij denken aan AC Revelations met Ezio in Istanboel. Ik ben alvast benieuwd!
tw_gotcha @Clukers12 juni 2023 21:44
feodaal Japan heeft nauwelijks steden, in ieder geval niet waar je de hoogte in kunt voor een parcour achtige game. Dus dan heb je als gameplay waarschijnlijk iets dat gaat lijken op Odyssey (die ik prima vond) maar zeker niet terug naar de roots.
RelentlessRDS @tw_gotcha13 juni 2023 08:38
Ja, AC Codename Red is al bevestigd als een actie-RPG.
thisisjazz @Clukers13 juni 2023 00:28
Helemaal mee eens. Ik vond Valhalla echt extreem langdradig. Er zullen veel mensen fan zijn van open world en side quests/missions maar ik ben dat niet. In Valhalla was het onwijs repititive en taai om er doorheen te komen. Volgens mij willen ze dat bij Mirage weer beperken. Ik zal deze ook zeker spelen omdat het lijkt alsof ze de oude AC game weer terug willen brengen. Fingers crossed
Tijgertje @Clukers13 juni 2023 07:44
Ben pas begonnen met Assasins Creed bij Revelations en vervolgens alle opvolgende spellen gespeeld. Origins was zeker verfrissend en naar mijn mening ontzettend vermakelijk. Odyssey's setting valt volledig in mijn straatje dus al een keer of 3 uitgespeeld denk ik. Valhalla valt ook in mijn straatje, maar echter nooit uit kunnen spelen, speelt niet zo lekker weg helaas.

Ben benieuwd in hoeverre ze teruggaan naar "de basis", een verse combinatie tussen het RPG gedeelte zou wel eens mooi uit kunnen pakken.
Ferry34 @Tijgertje13 juni 2023 20:47
Jammer dat je 1 en 2 niet gespeeld hebt!
Vooral t in deel 2 scheppingsverhaal van de sumeriers annunaki is geweldig:)
rutgergron @Tijgertje15 juni 2023 19:11
Jij hebt echt tijd over :)
tweakuwe 13 juni 2023 00:34
Weinig vernieuwing is een minpunt voor Mirage? Deze titel is juist een antwoord op de fans die graag terug willen naar de roots, dan moet je niet teveel willen vernieuwen. Voor wie vernieuwing wilt zijn er drie andere games op de roadmap, waarvan zeker Nexus VR veel vernieuwing zal brengen, maar ook AC: Jade genoeg kansen voor vernieuwing zal brengen.

Juist doordat ze niet teveel willen vernieuwen is Mirage de eerste AC titel waar ik naar uitkijk sinds de AC2 trilogy remaster.
PakoeDIEP @tweakuwe13 juni 2023 07:17
Je kan een oud concept nemen en alsnog vernieuwing toevoegen. Mooi voorbeeld daarvan vind ik de nieuwe Doom games. Een kopie van het oude zal niet zo snel leuk zijn zoals het vroeger was.

Ik snap waarom Ubisoft met Origins een nieuwe weg zijn gaan volgen want het concept begon eentonig te worden. Voor mij was dat ook het punt waarop ik geen interesse meer had in AC, maar ik vind het goed dat ze iets nieuws proberen (en als we kijken naar de sales zijn ze geslaagd).
tweakuwe @PakoeDIEP13 juni 2023 07:49
Ik vind vernieuwen zeker niet slecht, al verloor ik er ook mijn interesse door bij Origins. Maar vernieuwen om het vernieuwen kan ook slecht zijn. Als je Mirage ziet in de context van 4 nieuwe titels als zijnde nou net die titel die een ode aan het oude moet brengen dan vindt ik het niet erg als er weinig vernieuwing is te bespeuren. Liever een nieuw verhaal en nieuwe setting met de oude gameplay van weleer dan een zoveelste remaster/remake (ze hadden ook een next-gen port van Unity kunnen maken bijv.).
PakoeDIEP @tweakuwe13 juni 2023 11:38
Daar kan ik me wel in vinden inderdaad. De laatste paar maanden zijn er ook een aantal "boomer shooters" uitgekomen die vrij weinig vernieuwing bieden en alsnog leuk wegspelen.
Voor beide kanten valt er wat te zeggen.
Ferry34 @tweakuwe13 juni 2023 20:55
Eindelijk iemand die mijn mening deelt!
Ik zit helemaal niet te wachten op vernieuwing (die zelden een verbetering zijn).
De grootste positieve vernieuwing was de adelaar die je kon laten rondkijken.

Ik wil geen grote veranderingen....ik wil Assassin s Creed met een nog mooiere omgeving!
Onderzoeken, puzzels, kistjes, torens etcetera etcetera.

Geweldig en wordt n no brainer koop (Amerikaanse revolutie en Valhalla zijn de enige die ik niet gespeeld heb. De Amerikaanse na 45 minuten in de prullenbak geflikkerd, Valhalla pakt me ook niet, uur gespeeld.
Origins fantastisch, odessey ook erg goed)
Dafader @Ferry3415 juni 2023 11:26
Ik vond de adelaar juist ruk. Wallhack mechanics waren voor mij niet welkom in deze games. Al Ubisofts games hebben het zo'n beetje uit die periode. Walgelijk.
Oon
12 juni 2023 20:50
Ik ben benieuwd of Jade echt iets gaat worden, het idee vind ik wel leuk (mits geen irritante MTX, maar gewoon een écht leuke game alleen dan op je telefoon) maar zoals ze zelf al zeggen zijn de controls wel een dingetje.

Mirage ziet er tot zover erg leuk uit. Jammer dat de parkour lang niet in de buurt komt van de geweldige feel in Unity, maar dat is natuurlijk gewoon een symptoom van dat ze de Origins+ engine hebben gebruikt als basis. Dat zie je ook overal aan terug, maar daar hoeft niks mis mee te zijn. Grafisch ziet het er top uit, en qua gameplay ook prima.

Ik ben nog niet overtuigd om te gaan preorderen, maar als fan sinds dag 1 toch zeker wel voorzichtig enthousiast!
Kityeah 13 juni 2023 07:45
In het kader staat Meta Quest als platform voor AC Mirage. Dat lijkt me niet helemaal juist.
Lienuks 13 juni 2023 16:36
Ik ben bij odyssey afgehaakt... man man wil je de story uitspelen ( want die was cool ) kill X in area Y x 4 en doe dat ook voor alle volgende area`s nee dank je ontzettend repetitief - 600 x op de top van een toren een vogeltje laten vliegen en daarna random hooibaal induiken ... ik zie het allemaal in de trailer gewoon weer - skip!
okkies 12 juni 2023 21:11
mobile game, rare keuze voor VR platform nu psvr2 er is en mirage brengt geen enkele vernieuwing.....

is dit eindelijk het einde van AC?
tw_gotcha @okkies12 juni 2023 21:47
je hoeft geen vernieuwing te hebben om niet dood te gaan. If it ain't broken don't fix it. Een AC spel is gewoon een avontuur waar je een tijdje mee bezig bent. En als de game mechanics werken zodat je wat moeite moet doen om alles te halen dan houdt het je bezig. Goed genoeg
Mirage weet ik nog niet hoor, het ziet er allemaal erg voorgekauwd uit, je hoeft niet heel erg na te denken lijkt het
Oon
@okkies13 juni 2023 08:38
Mirage zou juist vernieuwing moeten brengen in de zin dat het weer terug naar de oorsprong van Assassin's Creed gaat. Wat mij betreft hebben ze nu al hele mooie verbeteringen t.o.v. Valhalla laten zien :)
Juniorvr 13 juni 2023 08:19
Ik ben benieuwd of de visioenen en het 'teleporteren' van Basim te maken heeft met het 'geheim' van Basim waar je achterkomt als je Valhalla hebt uitgespeeld. Lijkt me hier bijna niet los van te staan. Ik ben heel benieuwd naar Mirage en hoop (Valse hoop waarschijnlijk) dat het parkour weer meer gaat voelen zoals in Unity met de mogelijkheid om naar beneden te parkouren met de B-knop in het geval van de Xbox-controller.
Verwijderd @Juniorvr13 juni 2023 12:19
het ligt er wat mij betreft dik bovenop dat de visioenen en het teleporteren en alles wat er omheen hangt, ook de naamgeving 'Mirage' te maken heeft met elkaar.
Denk ook aan de skills van een specifiek karakter (niet Mirage) in de Marvel universe. Alles wijst daar wat mij betreft naar, eenvoudig 'connecting the dots' als je inderdaad het geheim van Basim kent.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 2 augustus 2024 11:25]

Knamix 13 juni 2023 09:01
Wellicht heb ik er overheen gelezen, maar wordt Mirage een Assassin Creed a la Odyssey en Origins of meer richting Unity zoals vroeger? (dus een meer linieare gsmeplay ipv free roam.
Luxurydiver 13 juni 2023 09:02
Heb zowat alle AC games gespeeld, maar ben totaal niet onder de indruk van de graphics en de smoothness van deze titel. Ze hebben hier 2 tot 4 jaar aan gewerkt? Het ziet er meer uit als een soort DLC van een van de oudere titels. Ga deze over slaan zoals het er nu naar uitziet.
Shadowbox 13 juni 2023 10:20
Hele rare koers van Ubisoft qua benaming, hun oude Jade engine was hun "revolutionaire 3D engine" waar onderandere Rayman, Prince of Persia en Beyond good and evil op draaide. Nu was het hoofd karakter van Beyond good and evil Jade, En had de creëerder van onder andere ook Rayman, Michael Ancel, Beyond good and evil ontwikkeld als engine tech demo. Ze hebben nu BGE2 in ontwikkeling en dan gaan ze een assassins creed game code name jade geven op mobiel platform? was er een aandeelhouder dronken? want als je niet weet wat je aan het ontwikkelen bent als publisher/studio, dan snap ik dat Michael Ancel opgestapt is en BGE2 in development hell zit.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.