Ubisoft-website noemt nieuwe releasedatum voor Rainbow Six Extraction

De website van Ubisoft noemt een nieuwe releasedatum voor co-op-shooter Rainbow Six Extraction. Volgens een blogpost van de studio verschijnt dat spel op 20 januari 2022. Ubisoft stelde de game eerder uit tot 'januari 2022', maar gaf nog geen concrete datum.

De releasedatum van 20 januari 2022 werd onlangs toegevoegd aan een oude blogpost op de Ubisoft-website, merkte gamewebsite VGC op. Die blogpost werd in juni al gepubliceerd. Ubisoft heeft de releasedatum nog niet officieel gecommuniceerd en heeft ook nog niet gereageerd op vragen van VGC. Het lijkt erop dat Ubisoft de blogpost recent pas heeft geüpdatet met de nieuwe releasedatum, hoewel het niet duidelijk is wanneer dat precies is gebeurd.

Rainbow Six: Extraction is een pve-shooter die in juni 2019 werd aangekondigd als 'Rainbow Six Quarantine'. De game zou aanvankelijk begin 2020 uitkomen. Dit werd later uitgesteld en in juni meldde Ubisoft nog dat de titel op 16 september 2021 zou verschijnen. Een maand later stelde Ubisoft dit uit tot januari 2022, wat nu geconcretiseerd lijkt te zijn tot 20 januari. De game verschijnt voor pc, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X en S, en Google Stadia. Tweakers publiceerde eerder dit jaar al een preview van de game.