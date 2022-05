Tom Clancy's Rainbow Six Extraction

Toen we in juni van vorig jaar alvast een voorproefje van Rainbow Six Extraction konden spelen, bleven we vooral achter met vragen. Het was ons niet helemaal duidelijk voor wie deze game bedoeld was. Dat kwam mede doordat niet helder werd wat voor rol het verhaal zou spelen in de game en hoe lang de gameplay leuk zou blijven. Een andere vraag waar we mee achterbleven, was of de duidelijke gelijkenissen met Rainbox Six Siege kunnen betekenen dat gamers die dat geen leuke game vonden, deze wellicht óók niet leuk vinden. En zouden gamers die Siege spelen de moeite nemen om ook met deze spin-off aan de slag te gaan? De game bevindt zich bij voorbaat dus in een lastig parket. Bovendien konden verschillende vragen over de gameplaysystemen nog niet worden beantwoord. Het kwam dan ook niet als een verrassing dat het voor september 2021 geplande spel werd doorgeschoven naar begin 2022. Inmiddels hebben we de volledige versie uitgebreid kunnen spelen, maar of alle vragen nu beantwoord zijn? Nee, dat niet.

Rainbow Six Extraction is een game die zijn oorsprong vindt in Rainbow Six Siege. Dat spel draait hoofdzakelijk om PvP, maar kende met de spelmodus Outbreak in de Chimera Expansion al een PvE-modus voor drie spelers. Dat is de basis waarop Rainbow Six Extraction gebouwd is. De mogelijkheid bestaat dus dat je het idee al een beetje kent, al is Extraction uiteraard uitgebreider. De game draait volledig om de uitbraak van de Chimera-parasiet die zich vanuit de Verenigde Staten razendsnel over de hele wereld verspreidt. De Operators worden aan het werk gezet voor React, wat staat voor Rainbow exogenous analysis and containment team. De taak van dit team is om de uitbraak in beeld te krijgen en door missies te spelen en samples te verzamelen meer te weten te komen over de parasiet, de monsters die erbij horen en de mutaties die ontstaan en worden ontdekt.

Die monsters heten Archaeans en je vindt ze tijdens je missies in allerlei soorten en maten. Welke monsters je tegenkomt, hangt af van het niveau waarop je speelt. Op het laagste niveau kom je alleen standaardvarianten tegen, maar op hogere niveaus krijg je andere Archaeans op je bord. Dat niet alleen; er kunnen dan ook mutaties optreden die een en ander compliceren. Zo kunnen de nesten die je tegenkomt en die je normaal makkelijk kapotschiet ineens een extra laagje hebben waardoor ze moeilijker zijn te slopen. Ook is er een mutatie die ervoor zorgt dat Archaens onzichtbaar kunnen zijn, zonder dat ze daar een Lurker - die kan dat standaard - bij nodig hebben. Het is een manier waarop Extraction op hogere niveaus wat moeilijker wordt.

Zulke zaken spelen nog niet als je de game net bent begonnen. Het avontuur begint in New York, waar je in eerste instantie niet eens kunt kiezen voor de hogere niveaus. Dat is maar goed ook, want als je net begint, is Rainbow Six Extraction geen makkelijke game. De insteek is simpel genoeg. Je gaat alleen of samen met een of twee andere spelers een ‘Incursion’ in. Je wordt gedropt in een van de zones van een map en begint daar aan je eerste missie. Heb je die voltooid, dan heb je de keuze om verder te gaan naar de volgende zone en daar nog een missie op te pakken, of richting het helikopterplatform te trekken om de Incursion te verlaten. Een Incursion bestaat uit drie zones, dus in het beste geval voltooi je drie missiedoelen voordat je in de helikopter stapt die je in veiligheid moet brengen.