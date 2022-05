Ubisoft stelt Rainbow Six: Extraction en Riders Republic uit

Ubisoft stelt co-opshooter Rainbow Six: Extraction en extreme sports-mmo Riders Republic uit. Dat meldt de uitgever in twee afzonderlijke blogposts. Rainbow Six: Extraction wordt uitgesteld tot januari 2022 en Riders Republic verschijnt nu op 28 oktober.

In een blogpost over Rainbow Six: Extraction geeft Ubisoft aan dat het meer tijd heeft om zijn visie voor de game te realiseren. "Onze ambitie met Rainbow Six Extraction is om een volwaardige triple-A-ervaring te leveren die de manier verandert waarop je coöperatieve games speelt en erover denkt", aldus de studio. "We omarmen de kans om extra tijd te nemen om deze visie in januari 2022 tot leven te brengen op de manier die het verdient."

Rainbow Six: Extraction werd in juni 2019 aangekondigd als 'Rainbow Six Quarantine' en zou aanvankelijk begin 2020 uitkomen. Dit werd later uitgesteld en een maand geleden maakte Ubisoft bekend dat de titel op 16 september 2021 zou verschijnen. De studio laat nu dus weten dat deze releasedatum met een aantal maanden wordt uitgesteld.

Ubisoft laat ook weten dat het Riders Republic uitstelt tot 28 oktober. De releasedatum van die titel werd vorig maand aangekondigd tijdens de E3; de game stond in de planning voor 2 september. Dat doet het bedrijf om ervoor te zorgen dat het ontwikkelteam 'het beste spel voor alle spelers' kan afleveren. Dit geeft de studio naar eigen zeggen meer tijd om de ervaring te verfijnen.