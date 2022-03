Riders Republic van gamestudio achter Steep komt op 2 september uit

Ubisoft gaat Riders Republic, de spirituele opvolger van Steep die door dezelfde studio gemaakt wordt, op 2 september uitbrengen. Daarnaast zullen er tussendoor nog wat bètatests gehouden worden en heeft de Franse uitgever een gameplaydemo getoond.

Riders Republic zal online speelbaar zijn in groten getale, maar hoe groot maximaal, is niet helemaal duidelijk; de beschrijving van de trailer spreekt van 'grote races met 50+ spelers'. Afgelopen september stelde Ubisoft dat dat op de huidige generatie consoles '20+' wordt, maar onbekend is of dat nog steeds geldt.

Andere spelmodi, zoals de competitieve player versus player-wedstrijden, zijn weer speelbaar in opstelling van zes tegen zes. De game zal veel verschillende voertuigen hebben. Snowboards, mountainbikes, bmx'en, wingsuits, wingsuits met raketten en parachutes zijn een aantal die daarin de revue passeren.

In Riders Republic moet het niet alleen gaan om racen en trucs uithalen op speciale banen. De trailer onderstreept ook dat er de gelegenheid zal zijn om de spelwereld te verkennen in modi waarin het alleen maar om de omgeving gaat.

Riders Republic wordt ontwikkeld door Ubisoft Annecy en komt uit voor Windows, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series X en S. Wat betreft gamestreamingdiensten zal het spel naar Google Stadia en Amazon Luna komen. Ubisoft toonde de game tijdens zijn E3-presentatie van dit jaar.