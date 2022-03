Rainbow Six Extraction verschijnt 16 september en Siege krijgt crossplay

Ubisoft brengt zijn komende Rainbow Six-game op 16 september 2021 uit. Dat maakt de ontwikkelaar bekend tijdens zijn E3-presentatie. De co-op-shooter focust op PvE-elementen en is bedoeld voor een tot drie spelers. Verder krijgt Rainbow Six Siege crossplay.

In Rainbow Six Extraction werken spelers samen tegen een onbekende parasiet, die zich over de hele wereld verspreidt. Rainbow Six Extraction wordt gespeeld met dezelfde operators uit de tactische multiplayershooter Rainbow Six Siege. De E3-trailer toont onder andere operators als Ela, Lion, Hibana, en Nomad. Spelers kunnen hun operators uitrusten met verschillende wapens en gadgets, net als in Siege. Ubisoft toont onder andere de drone uit Siege. In Extraction zullen gamers echter gaandeweg nieuwe equipment en upgrades vrijspelen; in Siege is dat niet het geval.

Spelers kunnen in de game ervoor kiezen om een containment zone betreden, om tegen de parasiet te vechten. De game bevat verschillende soorten vijanden, genaamd Archaen. De trailer toont onder andere een spiker die projectielen afvuurt en een tormentor die van vorm kan veranderen. De game heeft volgens de ontwikkelaar daarbij een grote focus op 'niemand achterlaten'; als een operator tijdens een missie wordt verslagen, kunnen spelers deze niet gebruiken totdat de operator in kwestie wordt bevrijd middels een reddingsmissie. "Iedere keer dat spelers een containment zone betreden, riskeren ze om al hun progressie en upgrades te verliezen", vertelt de ontwikkelaar.

Ubisoft toonde tijdens de E3 ook eerste gameplaybeelden, dat zich afspeelt in een soort laboratorium met operators Ela, Alibi en Sledge. De game lijkt de rustige, tactische speelstijl van eerdere Rainbow Six-games te behouden. Maps bestaan verder uit verschillende subzones, die worden gescheiden door airlocks waar spelers kunnen bijkomen en hun ammunitie kunnen aanvullen. De subzones worden geleidelijk aan moeilijker, zo vertelt Ubisoft.

Rainbow Six Extraction verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X en S, Stadia, en pc via Ubisoft Connect en de Epic Games Store. De game ondersteunt crossplay, meldt Ubisoft. De game werd aanvankelijk aangekondigd als Rainbow Six Quarantine, maar werd later hernoemd. De game is een spin-off van het Rainbow Six Siege-evenement Outbreak.

Ubisoft maakt ook bekend dat multiplayershooter Rainbow Six Siege crossplay-ondersteuning krijgt. Crossplay wordt 30 juni geactiveerd voor de pc en streamingdiensten Google Stadia en Amazon Luna. In 2022 volgt crossplay-ondersteuning voor Xbox- en PlayStation-consoles. Crossplay werkt tussen alle platforms.