Ubisoft+-abonnementsdienst komt beschikbaar voor Xbox-consoles

Ubisoft gaat zijn eigen abonnementsdienst beschikbaar maken voor Xbox-consoles. Ubisoft+ is momenteel beschikbaar voor pc's en enkele cloudstreamingdiensten. Rainbow Six: Extraction komt bij release ook beschikbaar via het Xbox Game Pass-abonnement.

Het gamebedrijf schrijft dat zijn Ubisoft+-abonnementsdienst 'in de toekomst' beschikbaar komt voor Xbox-gebruikers, maar noemt nog geen concrete releasedatum. Het is niet duidelijk wat de dienst gaat kosten voor de Xbox. Een pc-abonnement kost 15 euro per maand en een Ubisoft+-abonnement voor pc's én Stadia kost drie euro extra.

Via Ubisoft+ biedt het bedrijf toegang tot alle games die het uitbrengt. De dienst stond aanvankelijk bekend als Uplay+, maar werd in 2020 hernoemd naar Ubisoft+ en werd tegelijkertijd uitgebracht voor Google Stadia en Amazon Luna. Ubisoft+ wordt overigens niet de eerste abonnementsdienst van een derde partij die uitkomt voor Xbox. Electronic Arts maakte EA Play eerder al beschikbaar voor Xbox en PlayStation en heeft de dienst later ook toegevoegd aan Xbox Game Pass.

Ubisoft lijkt dat laatste niet te doen; het bedrijf geeft alleen aan dat het zijn Ubisoft+-abonnement gaat aanbieden aan Xbox-gebruikers. Ubisoft maakt wel bekend dat pve-shooter Rainbow Six: Extraction direct bij release wordt toegevoegd aan het Xbox Game Pass-abonnement. Dat geldt zowel voor Game Pass Ultimate als Game Pass voor pc's. De game verschijnt 20 januari.