Razer wil Chroma RGB beschikbaar maken voor smarthomeverlichting en komt met app

Razer heeft tijdens de CES plannen onthuld om een smarthome-ecosysteem te creëren. Het bedrijf komt dit jaar met een Razer Smart Home-app voor het aansturen van verlichting. Razer nodigt fabrikanten van slimme verlichting daarnaast uit om hun producten compatibel te maken met Razer Chroma RGB-software.

Het bedrijf claimt tijdens de CES dat het met zijn Razer Smart Home-app een 'universele app' wil creëren voor 'het aansturen van alle verbonden apparaten'. Het bedrijf hoopt dat verschillende fabrikanten van slimme verlichting ondersteuning toevoegen voor Chroma RGB, zodat deze binnen een enkele app aangestuurd kunnen worden, ongeacht de fabrikant.

Razer toont een enkele screenshot van zijn app, waarin te zien is dat lampen ingedeeld kunnen worden per ruimte en per huishouden. In de app zou ondersteunde slimme verlichting ingesteld, aan- en uitgeschakeld en aangepast kunnen worden. De screenshot noemt ook 'routines', maar Razer gaat daar verder niet op in. Meer details over de app zijn nog niet bekend.

Razer zet verder een smarthomeprogramma op. Daarmee nodigt het bedrijf fabrikanten uit om hun verlichting te integreren met Razer Chroma RGB. Volgens Razer hebben verschillende bedrijven toegezegd dat ze deel zullen nemen aan het programma. Daarbij noemt het bedrijf Yeelight, Nanoleaf, Monster, LIFX en Twinkly. Philips Hue-ondersteuning wordt niet genoemd. Het smarthomeprogramma en de bijbehorende app komen in de eerste helft van dit jaar uit. Razer geeft aan dat het binnenkort meer partnerbedrijven verwacht aan te kondigen.