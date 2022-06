'Razer en Qualcomm komen samen met een developerkit voor gaming handheld'

Volgens gelekte beelden in handen van de website VideoCardz hebben Qualcomm en Razer samen een handheld-developerskit ontwikkeld. De handheld wordt aangedreven door een Snapdragon G3x-processor die specifiek is ontworpen voor handheld gaming.

Op zijn website toont VideoCardz de gelekte slides van een presentatie van de developerskit. Het idee is dat ontwikkelaars zelf software of nieuwe hardware kunnen ontwikkelen met behulp van de kit. Uit de slides wordt niet duidelijk of Razer en Qualcomm van plan zijn om ook een handheld uit te brengen voor consumenten.

Als we de gelekte beelden mogen geloven, heeft het apparaat een 120Hz oled-scherm dat HDR ondersteunt. Verder is de handheld uitgerust met een webcam aan de voorzijde, met een HD-resolutie. Ook beschikt de console over Bluetooth 5.2, wifi-6E en een USB-C-poort.

De developerskit is niet officieel aangekondigd door Qualcomm of Razer. Deze week vindt er wel een door Qualcomm georganiseerde bijeenkomst in Hawaii plaats. Mogelijk dat daar meer bekend wordt gemaakt over de de handheld.