Razer brengt Leviathan V2-set van soundbar en subwoofer uit voor pc's

Razer brengt een nieuwe versie van zijn Leviathan-geluidssysteem voor gaming-pc's uit. Net als bij de zeven jaar oude voorganger gaat het om een combinatie van een soundbar en een subwoofer. Het nieuwe model heeft THX Spatial Audio-ondersteuning en rgb-verlichting.

De Razer Leviathan V2-soundbar is 50cm breed en bedoeld om onder een monitor te worden geplaatst. In de soundbar zitten twee full-range-drivers van 48x95mm, twee 20mm-tweeters en twee passieve radiatoren van 43x135mm. De meegeleverde subwoofer bestaat uit een kastje van 22x22x24cm met één naar beneden gerichte 140mm-driver.

Razer geeft de set ondersteuning voor THX Spatial Audio. Dat is een app die gebruikers tegen betaling kunnen kopen voor de weergave van ruimtelijk geluid. Verder is de soundbar voorzien van Razer Chroma RGB-verlichting met achttien verschillende zones. De set kan worden aangesloten via USB-C of Bluetooth 5.2. De combinatie van soundbar en subwoofer is te koop voor een adviesprijs van 250 euro.