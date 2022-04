Apple is gestopt met macOS Server-software

Apple is donderdag gestopt met macOS Server, de betaalde beheertool voor Mac- en iOS-systemen. MacOS Server 5.12.2 is de laatste versie van de applicatie, die Apple al jaren aan het afbouwen was.

Apple is op 21 april gestopt met macOS Server, maar bestaande gebruikers kunnen het blijven gebruiken op macOS Monterey. Het bedrijf meldt dat de populairste functies, zoals Caching Server, File Sharing Server en Time Machine Server, al sinds High Sierra onderdeel zijn van macOS.

Met macOS Server 5.12.2 als laatste versie is er een einde gekomen aan de serversoftware voor macOS. De recente versies waren add-ons voor macOS, die Apple voor 20 dollar aanbood. Voor de komst van Mac OS X Lion ging het bij de serversoftware nog om een losstaand besturingssysteem voor servers, maar sindsdien zijn de functies onderdeel van de reguliere macOS-versies. In 2018 ontmantelde Apple macOS Server verder met het verwijderen van Calendar, Contacts, DHCP, DNS, Mail, Messages, NetInstall, VPN, Websites en Wiki.

In 2002 had Apple nog serverhardware in de vorm van de Xserve-lijn, maar in 2010 stopte het bedrijf met die hardware. In 1999 verscheen de eerste versie van de serversoftware: Mac OS X Server 1.0 Rhapsody.