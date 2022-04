Studententeam Electric Superbike Twente toont motoren voor komend raceseizoen

Electric Superbike Twente heeft twee elektrische motorfietsen gepresenteerd waarmee het team dit jaar aan vier races gaat deelnemen. De racemotoren zijn in de afgelopen jaren ontwikkeld en door het nieuwe team geoptimaliseerd om zoveel mogelijk kilometers te maken op het circuit.

Electric Superbike Twente presenteerde de Delta-XE en de Apex-RS. Eerstgenoemde is een model met 162kW (220pk) en een maximumsnelheid van 300km/u. De andere is een 88kW- (120pk)-model dat een topsnelheid van 250km/u haalt. Beide modellen sprinten in minder dan drie seconden vanuit stilstand naar 100km/u.

Het EST-project bestaat nu vijf jaar en ieder jaar werkt een nieuw studententeam aan elektrische racemotoren. Eerdere teams ontwikkelden steeds nieuwe motoren; het huidige team besloot om motoren van eerdere teams te optimaliseren om daar meer kilometers mee te kunnen maken.

De Delta-XE is gebaseerd op de motor die vorig jaar door het vierde EST-team is ontwikkeld. De ontwikkeling van de Apex-RS is twee jaar geleden gestart door het derde EST-team. Het nieuwe team heeft onder andere de cooling loops van beide motoren verbeterd en de Delta-XE kreeg een accu-upgrade.

In de afgelopen maanden heeft het studententeam van de Universiteit Twente en hogeschool Saxion op verschillende circuits tests uitgevoerd om de motoren klaar te stomen voor deelname aan races. Het team zal dit jaar meedoen aan races van het International Road Racing Championship in Hengelo en in Finland. Ook doet het team mee met twee races van het International Dutch Championship op het TT Circuit Assen.