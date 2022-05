Razer introduceert Kaira Pro-headset met haptische feedback voor PS5 en pc

Razer introduceert PlayStation 5-varianten van zijn Kaira- en Kaira Pro-headsets. Het Pro-model heeft een afneembare microfoon en beschikt over HyperSense. Dat is Razers techniek voor het omzetten van geluiden in voelbare trillingen voor haptische feedback.

De Kaira-headsets zijn draadloos en werken op een 2,4GHz-verbinding via een USB-C-dongel met PlayStation 5-consoles, of via bluetooth. Ook zijn de headsets geschikt voor gebruik in combinatie met pc's of mobiele apparaten. De Kaira Pro heeft naast de afneembare microfoon ook een geïntegreerde microfoon in de headset zelf, voor mobiel gebruik. Verder heeft de Karia Pro rgb-leds, waarvan de kleur aan te passen is via Razers Chroma RGB-app.

Razer rust de Kaira Pro uit met zijn HyperSense-techniek. Die werd in 2019 geïntroduceerd in een muis, polssteun en stoel. Volgens de fabrikant kunnen geluiden daarmee omgezet worden in haptische feedback. Razer maakte in 2018 al een Nari Ultimate-headset met die techniek en ook de recent aangekondigde Kraken V3 Pro krijgt HyperSense. De eerder uitgebrachte Xbox-versie van de Kaira Pro heeft de functie niet.

Ook brengt Razer een goedkopere Kaira-headset uit voor de PlayStation 5. Het niet-Pro-model heeft geen afneembare microfoon, geen rgb-leds en geen HyperSense-implementatie. Beide headsets hebben een zogenaamde SmartSwitch om te wisselen tussen een 2,4GHz- en bluetoothverbinding. Een 3,5mm-aansluiting voor bedraad gebruik ontbreekt. De PlayStation-versie van de Razer Kaira is per direct te koop voor 110 euro. De Pro-uitvoering volgt in december voor 220 euro.

Headset Razer Kaira for PlayStation Razer Kaira Pro for PlayStation Werkt met PS5, PS4, pc, mobiel PS5, PS4, pc, mobiel Verbindingen 2,4GHz via USB-C-dongel, bluetooth 2,4GHz via USB-C-dongel, bluetooth Raze HyperSense Nee Ja Verwijderbare microfoon Nee Ja Razer SmartSwitch Ja Ja Razer Chroma RGB Nee Ja Accuduur Tot 30 uur Tot 50 uur

(11 uur met rgb-lds en haptische feedback)

Razer Quick Charging Stand

Verder kondigt Razer een Quick Charging Stand aan voor PlayStation 5-controllers. Die is beschikbaar in dezelfde kleuren als de DualSense-controllers. Opladen gaat volgens de fabrikant in 'minder dan drie uur'. De oplaadstandaard kost 60 euro.