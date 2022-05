Razer-medeoprichter en gamingmuis-voorvechter Robert Krakoff is overleden

Robert Krakoff, de medeoprichter van gaminghardwarebedrijf Razer, is vorige week op 81-jarige leeftijd overleden. Krakoff, binnen de gamingcommunity vooral bekend onder zijn bijnaam RazerGuy, werd gezien als een van de grondleggers van de moderne gamingmuis.

Krakoff zette nog voor de daadwerkelijke oprichting van Razer de gamingaccessoiresmarkt op de kaart met wat later de Razer Boomslang zou gaan heten. De gamingmuis was een bijzonder product eind jaren '90; met een dpi van 2000 wist de Boomslang veel responsiever aan te voelen dan concurrerende muizen. Mede door de handige toepassing voor gamers werd de muis door Krakoff gemarket als 'ontworpen voor de specifieke behoeften van hardcore gamers'.

De muis werd in eerste instantie uitgebracht onder Razer als dochtermerk van het bedrijf Kärna. Pas in 2005 werd Razer daadwerkelijk als onafhankelijk bedrijf opgericht door Krakoff en zakenpartner Min-Liang Tan. Sindsdien is het bedrijf uitgegroeid tot een gaminghardwaremultinational. In 2021 werd een omzet van ruim 1,5 miljard euro geboekt.

Krakoff droeg tot zijn dood de titel emeritus president bij Razer, maar hij was ook in andere sectoren actief. Zo zette hij MindFX Science op, een bedrijf dat naar eigen zeggen gezonde alternatieven voor voedingssupplementen en sportdrankjes maakt. Ook schreef hij negen fictie en non-fictieboeken en speelde hij in de jaren '60 American football voor de Los Angeles Rams.