Fossil toont Razer-editie van Fossil Gen 6-smartwatch

Fossil komt later deze maand met een Razer X Fossil Gen 6-smartwatch, een aangepaste versie van zijn horloge dat vorig jaar op de markt werd gebracht. Daarnaast verschijnt in dezelfde periode een vernieuwde Skagen Falster-smartwatch met Snapdragon Wear 4100+-chip.

De Razer-editie van het horloge uit september biedt alleen cosmetische wijzigingen. Zo bevat het drie wijzerplaten met Razer-thema, waarvan de Chroma-plaat aanpasbare rgb-verlichting heeft. De smartwatch verschijnt met twee verwisselbare bandjes, waaronder een in Razer-groen.

Aan de binnenkant is het een standaard Fossil Gen 6-smarthorloge, wat betekent dat hij draait op Wear OS 2.0 en een Snapdragon Wear 4100+-chip gebruikt. Het heeft net als de normale versie een 1,28"-oledscherm met 416x416 pixels, een behuizing van 44mm en Bluetooth 5.0-ondersteuning. Later dit jaar moet de Fossil Gen 6 een update krijgen naar Wear OS 3.0. De Razer-editie komt voor 329 dollar in een beperkte oplage van 1337 stuks beschikbaar.

Daarnaast kondigde Fossil de Skagen Falster Gen 6-smartwatch aan. Dit is het eerste horloge in deze lijn met de 4100+-soc. Dankzij deze chip heeft het klokje volgens Fossil een lagere energieconsumptie, wat ervoor zorgt dat de Skagen Falster Gen 6 net als de Fossil Gen 6 lang genoeg meegaat om te kunnen gebruiken als slaaptracker. Binnen een half uur opladen moet de accu weer tachtig procent vol zijn. Het klokje heeft verder een behuizing van 42mm en een SpO₂-sensor. Ook dit horloge draait momenteel nog op Wear OS 2.0, maar moet later dit jaar een update krijgen naar 3.0. De Skagen Falster Gen 6 krijgt in Amerika een adviesprijs van 295 dollar. Een prijs voor de Benelux is nog niet bekend.