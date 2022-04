Kabinet verwacht tien grote aanvragen voor subsidie van emissieloze bussen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwacht dat er dit jaar zeker tien aanvragen binnenkomen voor een subsidie voor elektrische en waterstofbussen. Het kabinet maakt veertig miljoen euro vrij voor vervoerders om zulke bussen in te kopen.

Het ministerie verwacht volgens BNR dat er daarvoor in 2022 zeker tien grote aanvragen worden ingediend door vervoersmaatschappijen. Wanneer die binnenkomen, is niet bekend. Dat is volgens het ministerie afhankelijk van wanneer huidige concessies aflopen. Het ministerie verwacht dat vervoerders in totaal 1600 bussen kunnen aanschaffen met de subsidiepot.

De subsidie is bedoeld als een steunmaatregel voor vervoersmaatschappijen. Die kunnen de subsidie gebruiken om bussen aan te schaffen die geen uitstoot hebben, zoals elektrische bussen of bussen op waterstof. Concessiehouders hoeven volgens het ministerie niet per se Nederlandse bussen aan te schaffen van bijvoorbeeld VDL of Ebusco. Wie uiteindelijk aanspraak maakt op de subsidiepot is volgens het ministerie afhankelijk van 'de economisch meest voordelige inschrijving en de beste prijs-kwaliteitverhouding'.

De subsidie werd eerder al aangekondigd door het nog demissionaire kabinet en geldt vanaf 1 januari van dit jaar. Naar verwachting treedt volgende week het nieuwe kabinet aan. Dat wil stevig inzetten op emissieloos rijden, maar in het regeerakkoord staat niet specifiek iets over bussen geschreven.