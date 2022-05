Elektrischebussenfabrikant uit Deurne haalt 300 miljoen euro op na beursgang

Ebusco, een Nederlands bedrijf uit Deurne dat elektrische stads- en streekbussen maakt, heeft zo'n 300 miljoen euro opgehaald na een succesvolle beursgang. Dat vond vrijdag plaats op de Amsterdamse effectenbeurs van Euronext.

Ebusco zegt dat de beursnotering inmiddels een feit is. Het bedrijf is op basis van de actuele waarde van de uitgegeven aandelen bijna 1,4 miljard euro waard. Er is zo'n 300 miljoen euro opgehaald met de beursgang. Het bedrijf gaf eerder deze maand tegenover RTL al aan dat het dit bedrag wilde ophalen om in het buitenland te groeien en zijn naamsbekendheid te vergroten.

Eerder deze maand werd er een nieuwe fabriekshal geopend in Deurne om de productie op te kunnen voeren. Dat moet vanaf volgend jaar een jaarlijkse productiecapaciteit van vijfhonderd bussen mogelijk maken. Ebusco zit nu nog op de helft daarvan. Volgens het bedrijf wordt in de nieuwe hal onder meer het casco van de bussen gemaakt, op basis van het lichtgewicht koolstofcomposiet.

Ebusco is sinds 2012 actief met de ontwikkeling, productie en distributie van elektrische bussen en oplaadsystemen. Op dit moment rijden er in zeven Europese landen 346 elektrische bussen rond van het bedrijf, onder meer in de steden Amsterdam, Frankfurt en München. Volgend jaar levert het bedrijf in Nederland zijn eerste elektrische bussen die geheel uit composiet bestaan. Er gaan er 39 rijden in de regio Hilversum, waar Transdev Nederland ze gaat inzetten. Dat bedrijf is onder meer bekend van de merknaam Connexxion. De bussen moeten 110.000 kilometer per jaar gaan afleggen.

Deze bussen betreffen de Ebusco 3.0, het nieuwste model dat volgens het bedrijf 25 procent lichter is dan normale stads- en streekbussen. Bij dit model liggen de accu's in de vloer en in plaats van spiegels is de bus uitgerust met camera's. Verder zijn airconditioning, wifi en USB-aansluitingen aanwezig in de bus.

Accu's bij Ebusco 2.2, een eerder model.

Volgens Ebusco heeft de 3.0 een laag energieverbruik, waardoor tussentijds opladen veelal niet nodig zou zijn. De bussen zouden tot 575km op één lading kunnen rijden en gebruiken lithiumijzerfosfaat-accu's, ofwel lfp. Daarbij wordt geen kobalt, nikkel en mangaan gebruikt. Volgens Ebusco is lfp stabieler, veiliger en goedkoper dan nmc-accu's op basis van nikkel, mangaan en kobalt. Het bedrijf heeft geen voorkeur voor snelladen, omdat de accu's dan sneller achteruit zouden gaan. Een jaar geleden zei het bedrijf over zijn nieuwste bus dat er maximaal 90 passagiers in kunnen en dat de totale accucapaciteit 400kWh bedraagt.

