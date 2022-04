Ebusco sluit contract met Deutsche Bahn voor levering van 800 elektrische bussen

De Brabantse fabrikant van elektrische bussen Ebusco heeft een deal gesloten met Deutsche Bahn voor de levering van honderden voertuigen. De verwachting is dat Ebusco in de komende jaren 800 bussen voor de Duitse vervoersmaatschappij mag bouwen.

Ebusco zegt dat het een overeenkomst heeft ondertekend met Deutsche Bahn. Daarmee wordt Ebusco 'de belangrijkste leverancier' van elektrische bussen voor het Duitse bedrijf. De overeenkomst geldt voor in ieder geval de periode 2023-2024, maar er zijn twee mogelijkheden tot verlenging in 2025 en 2026.

In beginsel heeft Ebusco een afroepcontract voor 260 bussen. Die mag het bedrijf gaan maken vanaf het moment dat Deutsche Bahn de aanbesteding doet bij regionale vervoerders. Voor de totale contractperiode geldt dat Ebusco maximaal 800 bussen kan maken.

De busmaker uit Deurne ging vorig jaar in oktober naar de beurs en haalde toen 300 miljoen euro op. Het bedrijf had toen al de ambitie om uit te groeien naar het buitenland. Dit jaar moet de fabriek van het bedrijf maximaal 500 elektrische bussen per jaar kunnen maken. Er rijden momenteel 346 van de bussen in Europa rond.