De elektrificatie van ons vervoer

De Chinese Qiantu K50 elektrische sportwagen

Elektrische auto's zijn bezig aan een flinke opmars. Er rijden op dit moment bijna 40.000 volledig elektrische auto's, ev's, rond in Nederland en alleen al dit jaar zijn er tot nu toe ruim 18.000 verkocht, waarbij de eindsprint van december nog niet eens is inbegrepen. Afgaand op de verkoopcijfers van 2016, 2017 en 2018 tot dusver, verdubbelt de verkoop ieder jaar. Als die trend zich doorzet, zullen er in 2020 zo'n 80.000 ev's worden verkocht en zit het totale aantal dan boven de 150.000 stuks. In de komende vijf jaar worden er zo'n 130 nieuwe automodellen verwacht die honderd procent elektrisch zijn. Ook de accuprijzen dalen sterk per kWh, ondanks de toenemende vraag.

In dit vierde achtergrondartikel over ev's hebben we het over hoe vervoer om ons heen langzaam verandert: elektrische bussen, vrachtwagens, schepen en zelfs vliegtuigen. Maar ook waarom er momenteel tientallen elektrische sportwagens worden ontwikkeld: hoe komt het dat ze zo snel zijn en waarom kiezen fabrikanten er niet voor om betaalbaardere auto's te produceren? Over dat laatste gesproken... we bespreken ook de omslag bij de gevestigde autofabrikanten naar elektrisch, welke modellen ze in petto hebben en wat we kunnen verwachten van de talloze start-ups die fraaie auto's beloven. Komen er binnenkort goedkopere ev's aan?