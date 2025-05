Fossil komt met tweede horloge in Gen 6-lijn met E Ink-scherm

Horlogemaker Fossil heeft de Gen 6 Hybrid Wellness aangekondigd. Het klokje draait in tegenstelling tot andere horloges in de Gen 6-lijn geen Wear OS en heeft bovendien een E Ink-scherm. Door die wijzigingen moet het horloge twee weken doen op een acculading.

Ten opzichte van de standaard Gen 6 Hybrid van vorig jaar heeft de Wellness-versie er diverse opties bijgekregen voor tracking, zoals een manier om hartslagzones in de gaten te houden, aldus Fossil. Veel is ook hetzelfde: de klokjes hebben beide mechanische wijzers en een 1,1"-scherm van E Ink met 240x240 pixels.

Het horloge heeft een kast van 44mm en is 11,4mm dik. De propriëtaire software van Fossil kan meldingen laten zien en synchroniseert ook zaken als de agenda. Apps installeren op het klokje is niet mogelijk met de software. Wel is het compatibel met iPhones en Android-telefoons. De Gen 6 Hybrid Wellness Edition komt deze week uit. Fossil heeft de prijs nog niet bekendgemaakt.