Razer kondigt Pro-versie van rgb-mondkapje met stemversterking aan

Razer toont tijdens de CES een Pro-versie van zijn Zephyr-mondkapje. Deze versie beschikt wederom over rgb-leds en ingebouwde filters, maar krijgt daarnaast stemversterking. Razer noemt een adviesprijs van 150 dollar en dat is 50 dollar meer dan de reguliere Zephyr.

Razer meldt dat de Zephyr Pro zich ten opzichte van de reguliere Zephyr onderscheidt met stemversterking. Aan de onderkant van het mondkapje zijn daarvoor twee speaker-grilles te vinden. De Zephyr Pro beschikt daarbij over een knop waarmee stemversterking aan- en uitgeschakeld kan worden. Razer meldt tegenover The Verge dat de stem van een gebruiker hiermee wordt versterkt tot 60dB op een afstand van een meter.

Daarbuiten is de Pro-variant in grote lijnen gelijk met de gewone Zephyr. Het mondkapje krijgt wederom twee ingebouwde filters die tot drie dagen meegaan en 95 procent van de deeltjes uit de lucht moeten kunnen filteren. Ook krijgt de Zephyr Pro actieve ventilatie en een automatische sterilisatiefunctie via UV-licht. Het gewicht van de Pro-versie is ook hetzelfde, net als de accucapaciteit. Tegenover The Verge meldt Razer dat het bedrijf de roosters voor de speakers lichter heeft gemaakt om dit te bereiken.

De Zephyr Pro komt beschikbaar naast de huidige Zephyr. Dat mondkapje werd tijdens de CES in 2021 getoond en stond toen bekend als Project Hazel-conceptproduct. In augustus begon het bedrijf met een bètatest voor zijn eerste mondkapje en in het vierde kwartaal kwam deze officieel beschikbaar voor 100 dollar. In Europa is de Zephyr te koop voor 110 euro; een europrijs voor de Pro-versie is nog niet bekend.