Ubisoft hernoemt Rainbow Six Quarantine naar Rainbow Six Extraction

Ubisoft heeft de nieuwe titel van tactische co-op-shooter Rainbow Six Quarantine bekendgemaakt. De game staat nu bekend als Rainbow Six Extraction. Het bedrijf toont op 12 juni nieuwe gameplaybeelden.

De ontwikkelaars van Rainbow Six Extraction maken verder nieuwe details van de game bekend in een video. Het ontwikkelteam heeft de basis van multiplayergame Rainbow Six Siege gebruikt voor de komende titel om een 'tactische co-op-shooter' te maken, maar dus zonder de focus op pvp-multiplayer.

Rainbow Six Extraction speelt zich af in een laboratorium dat volledig is overgenomen door een onbekende parasiet. Een belangrijk onderdeel van het spel is volgens de ontwikkelaars dat spelers zelf de keuze moeten maken wanneer ze verder willen exploreren, of wanneer ze het speelveld willen verlaten. Ubisoft meldt daarnaast dat 'niemand achterlaten' een belangrijk thema is van het spel.

De ontwikkelaar laat verder weten dat het nieuwe gameplaybeelden zal tonen tijdens de komende Ubisoft Forward-presentatie. Die livestream vindt plaats op zaterdag 12 juni, om 21:00 uur Nederlandse tijd. De game heeft momenteel nog geen releasedatum, maar mogelijk wordt ook dat op zaterdag aangekondigd.

Ubisoft meldde eerder dit jaar dat de komende Rainbow Six-titel voor 30 september uit zou komen. Het is nog niet duidelijk of dat nog steeds het geval is; eerder zei Ubisoft hetzelfde over Far Cry 6, maar de studio maakte recentelijk bekend dat die game op 7 oktober verschijnt.