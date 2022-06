Ubisoft brengt Far Cry 6 op 7 oktober uit en toont gameplaybeelden

Ubisoft heeft de eerste gameplaybeelden getoond van Far Cry 6 tijdens een livestream op YouTube. De game komt volgens Ubisoft uit op 7 oktober op pc, Stadia, Xbox One, de Xbox Series-consoles, Playstation 4 en Playstation 5.

Het verhaal van Far Cry 6 speelt zich af op het fictieve eiland Yara waar dictator Anton Castillo en zijn zoon de scepter zwaaien en jij als Dani Rojas, een mannelijke of vrouwelijke guerrillastrijder, ten strijde trekt tegen het regime dat de plaatselijke bevolking onderdrukt. Met behulp van een mentor, Juan Cortez, leer je alle kneepjes van het guerrilla-vak en de open wereld check-point per check-point verkennen. Dictator Castillo wordt gespeeld door acteur Giancarlo Esposito, bekend van Breaking Bad en The Mandalorian.

Opnieuw zijn er tientallen wapens beschikbaar. De ontwikkelaars van de game maken handig gebruik van een fictieve levenswijze die heerst op het eiland: de ‘Resolver’-levenswijze. Deze overtuiging stelt dat alle afgedankte objecten te hergebruiken zijn, ook in wapens. Hierdoor zijn opnieuw talloze gekke wapencombinaties mogelijk waaronder ook een machinegeweer dat met hoge snelheid cd's kan afvuren richting vijanden.

Niet enkel het wapensysteem is uitgebreid, ook de in-game fauna wordt een spelelement. Zo kan een speler ervoor kiezen om een dier te trainen en zich te laten vergezellen tijdens bepaalde missies. Uit de trailer blijkt dat Far Cry 6 vanaf 7 oktober op pc, stadia, Xbox One, Xbox Series-consoles, Playstation 4 en Playstation 5 verschijnt.