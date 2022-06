Ubisoft geeft Connect chatfunctie en verwijdert chats na drie maanden

Ubisofts pc-gamedistributieplatform Connect krijgt vanaf 1 juni weer een chatfunctie. Sinds de dienst hernoemd werd van UPlay naar Connect in oktober vorig jaar had Ubisofts pc-platform geen chatfunctie meer. De feature kent wel wat wijzigingen.

De nieuwe chatfunctie moet sneller en stabieler zijn, schrijft Ubisoft. Tegelijkertijd legt de ontwikkelaar wel wat beperkingen op aan gebruikers. Zo mogen groepsgesprekken straks niet meer dan 24 gebruikers bevatten. Groepen die voor de update bestonden en meer dan 24 deelnemers hadden, worden verwijderd. Groepsgesprekken met minder dan 24 deelnemers en die in de laatste dertig dagen actief waren, worden niet verwijderd. Berichten in deze chats die ouder waren dan dertig dagen, worden wel verwijderd.

Daarnaast worden alle een-op-eengesprekken verwijderd. Ubisoft zegt de nieuwe chatfunctie 'met een schone lei' te willen beginnen en daarom alle chats te verwijderen. De ontwikkelaar maakt ook bekend alle chats te versleutelen, maar zegt deze berichten wel te kunnen ontsleutelen als ze onderzocht moeten worden door het bedrijf. Na drie maanden worden chatgegevens helemaal verwijderd.

Ubisofts Connect-desktopapplicatie krijgt op 1 juni een update die de chats binnen de app beschikbaar maken. In de weken daarna komt de chat ook naar de overlay. Het bedrijf zegt later extra functies naar de chat te willen brengen, zoals de mogelijkheid om vrienden in de chat uitnodigingen te sturen, zonder dat dit per se via de vriendenlijst moet. Ook wil het bedrijf 'extra antihaatberichtmaatregelen' kunnen invoeren en hint het bedrijf op de mogelijkheid om de chat later naar andere platforms te brengen.