Nintendo, Xbox, Ubisoft en meer uitgevers doen mee met digitale E3-gamebeurs

Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros. Games en Koch Media doen mee aan de E3-gamebeurs die dit jaar digitaal plaats zal vinden. Sony en EA zijn daarmee de grootste namen die ontbreken, maar zij doen al langer niet mee aan de E3.

In een persbericht maakt de Entertainmant Software Association de namen bekend van de partijen die de digitale E3-gamebeurs steunen en dus deel zullen nemen met presentaties en aankondigingen. De beurs zal van 12 tot 15 juni dit jaar plaatsvinden en bestaan uit livestreams die gratis zijn te bekijken.

De ESA heeft daarmee ook formeel de digitale E3-beurs aangekondigd. Dat die zou komen was eerder deze maand al bekend. De organisatie reageerde op geruchten over een betaald online evenement en zei dat die niet klopten; de digitale gamebeurs is gratis.

Op welke platforms de digitale beurs zal plaatsvinden is nog niet bekend. De ESA schrijft 'samen te werken met mediapartners wereldwijd' om de content 'voor iedereen gratis beschikbaar te maken'. Volgens ESA-ceo Stanley Pierre-Louis evolueert de E3 dit jaar in een 'meer inclusief evenement'. De fysieke gamebeurs is niet open voor het grote publiek.

Het is voor het eerst dat de E3 digitaal plaatsvindt. Vorig jaar werd de fysieke beurs afgelast vanwege de coronapandemie en het plan was om een digitale variant te organiseren, maar ook die ging niet door. Gamebedrijven kwamen daarom met hun eigen shows en het alternatieve Summer Game Fest werd opgezet. De ESA meldt dat de E3-gamebeurs in 2022 weer fysiek zal plaatsvinden.