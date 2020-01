Sony zal ook dit jaar niet op E3-gamebeurs zijn

Sony zal voor het tweede jaar op rij gamebeurs E3 overslaan. De Japanse consolemaker zal in plaats daarvan 'honderden' evenementen organiseren rond de release van zijn aankomende console, de PlayStation 5.

De E3 is volgens een reactie van Sony tegen GamesIndustry.biz 'niet het juiste podium om te laten zien waar we op gericht zijn dit jaar'. "We zullen voortbouwen op onze strategie van wereldwijde evenementen door mee te doen met honderden evenementen voor consumenten over de hele wereld. Onze focus is om ervoor te zorgen dat fans zich onderdeel voelen van de PlayStation-familie en toegang hebben tot het spelen van hun favoriete content." Sony geeft geen inhoudelijke redenen voor het ontbreken op de bekendste gamebeurs ter wereld.

Het is de tweede keer op rij dat Sony de beurs aan zich voorbij laat gaan. Ook vorig jaar had Sony geen presentatie en stand op de beurs. De organisatie achter de E3, de ESA, heeft een reactie gegeven tegen GamesIndustry.biz, maar die gaat niet in op de redenen waarom Sony de beurs aan zich voorbij wil laten gaan en somt ook niet op wie er wel in elk geval op de beurs zal zijn.

Sony brengt zijn aankomende console PlayStation 5 dit jaar uit. Het presenteerde eerdere consoles of de line-up voor een nieuwe console wel telkens op E3. Dat gebeurde voor het laatst in 2013 met de PlayStation 4.