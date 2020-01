Gerucht: Horizon Zero Dawn van Nederlandse studio Guerilla komt naar pc

Horizon Zero Dawn van de Nederlandse gamestudio Guerilla Games zou uitkomen voor pc. Dat meldt Kotaku. Guerilla is sinds 2005 eigendom van Sony en maakt sindsdien alleen nog maar games die alleen voor de PlayStation uitkwamen.

De release van Horizon Zero Dawn uit 2017 voor de pc zou dit jaar moeten plaatsvinden, meldt Kotaku. De site heeft het gehoord van drie afzonderlijke bronnen. Het is nog onbekend wanneer de release precies zou moeten plaatsvinden. De game zou moeten uitkomen op Steam en op de Epic Games Store. Het zou voor het eerst in 15 jaar zijn dat een game van Guerilla op pc's speelbaar wordt.

De game zou bovendien niet langer beperkt zijn door de hardwarerestricties van de PlayStation 4, waardoor Horizon Zero Dawn op die console op 30fps draait. Die beperkingen zou er op pc's niet meer zijn. Sony en Guerilla hebben het gerucht niet bevestigd.

Het is niet voor het eerst dat een gerucht over Horizon Zero Dawn op pc opduikt. De Russische blogger Anton Logvinov zei dat in december. Hij voorspelde eerder correct dat Death Stranding, een andere Sony-exclusive, voor pc zou uitkomen. Horizon Zero Dawn kwam uit in februari 2017 en is de grootste gamerelease van Nederlandse makelij tot nu toe.

Terugkijken: videoreview Horizon Zero Dawn uit 2017