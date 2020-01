Europees Parlement pleit opnieuw voor universele telefoonoplader

Het Europese Parlement pleit opnieuw voor het verplicht stellen van een universele oplaadstandaard voor telefoons. Maandag debatteerden parlementariërs over een plan om wetgeving daarover in te voeren.

Zulke wetgeving is al vaker geprobeerd, maar nooit definitief doorgevoerd. Naar aanleiding van het debat maandagmiddag stemt het parlement binnenkort over een motie voor het verplicht stellen van een universele oplaadstandaard voor 'mobiele telefoons en andere draagbare apparaten'. "Een algemene lader zou op alle mobiele telefoons, tablets, e-boeklezers en andere draagbare apparaten moeten passen", schrijft het EP. Hoe een eventuele wet eruit komt te zien is niet bekend, maar de kans bestaat dat het gaat om usb-c, dat nu al op veel apparaten zit.

De resolutie is met name bedoeld om afval terug te dringen en om de gebruiksvriendelijkheid van apparaten te vergroten. Naar schatting worden er jaarlijks 51.000 ton aan e-afval weggegooid. Het is niet de eerste keer dat het Europarlement over universele laders praat. Dat gebeurde al in 2009. Toen hebben telefoonfabrikanten mede naar aanleiding van de dreigede wetgeving onderling afgesproken om micro-usb te gaan gebruiken. Apple zette geen micro-usb-poort op zijn apparaten, maar kwam wel met een dongle.

De Europese Commissie besloot daarom er in 2014 geen wet voor aan te nemen, maar een delegated act waarbij fabrikanten werden aangemoedigd zelf een standaard op te zetten. "De Commissies doel om de industrie aan te moedigen werkte is tekortgeschoten. De vrijwillige afspraken tussen verschillende industriepartners heeft niet tot het gewenste resultaat geleid", schrijft het parlement nu. Het is nog niet bekend of dit leidt tot wetgeving, of dat het opnieuw gaat om een vrijwillig beleid.